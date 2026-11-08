Po wczorajszej tragedii na krakowskim rynku w mediach społecznościowych pojawiły się informacje, wedle których 24-letni sprawca i jego ojciec byli związani z klubem strzeleckim Świt w Starachowicach. Dziś na doniesienia te zareagował sam klub.

– „Zarząd Klubu Sportowego ŚWIT Starachowice jest głęboko wstrząśnięty tragicznymi wydarzeniami, do których doszło w Krakowie. Składamy najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi przynależności osoby podejrzewanej o dokonanie tych czynów do naszego stowarzyszenia pragniemy podkreślić, że działalność szkoleniowa i sportowa KS ŚWIT Starachowice obejmuje strzelectwo sportowe w konkurencjach statycznych”

– napisano w oświadczeniu.

– „Osoba ta nigdy nie była w naszym klubie szkolona w zakresie strzelań dynamicznych, taktycznych ani bojowych”

– dodano.

Klub zapewnia o pełnej współpracuje ze służbami.

– „Ze względu na trwające śledztwo oraz szacunek dla ofiar i ich bliskich nie będziemy na tym etapie udzielać dodatkowych komentarzy”

– zakończono.