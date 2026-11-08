Polska trwa w żałobie po tragedii, która rozegrała się wczoraj w sercu Krakowa. Tuż po godz. 15 na płytę rynku wjechał rozpędzony samochód, a kierowca zaczął strzelać z długiej broni do przypadkowych przechodniów. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Sprawcę obezwładnili st. post. Jakub Kulik i st. post. Artur Morański. Ich bohaterska postawa ograniczyła skutki działań zamachowca.

– „Uratowali prawdopodobnie wiele ludzkich istnień, nie zważając na ryzyko utraty życia”

– podkreślał wczoraj premier Donald Tusk.

Sami funkcjonariusze zostali poważnie ranni. Nowe informacje na temat stanu ich zdrowia przekazała dziś rano rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

– „Stan jednego policjanta rannego w sobotnim ataku w Krakowie jest stabilny, a drugiego jest ciężki, ale stabilny”

– poinformowała PAP.

Jako „ciężki, ale stabilny” lekarze oceniają też stan 24-letniego sprawcy.

Wcześniej rzecznik małopolskiej policji podinsp. Katarzyna Cisło poinformowała na antenie Polsat News, że jeden z rannych policjantów został wybudzony ze śpiączki.

Apel o oddawanie krwi

St. post. Jakub Kulik do policji wstąpił niedawno. Wcześniej był żołnierzem 6. Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego. Ta za pośrednictwem mediów społecznościowych zaapelowała o oddawania krwi dla rannego kolegi.

– „Jakub jest bohaterem, który ratował innych, a teraz to on potrzebuje wsparcia. Potrzebna jest krew grupy AB Rh+. Dlatego zwracamy się do wszystkich żołnierzy, pracowników wojska, rodzin oraz ludzi dobrej woli - jeśli możecie oddać krew, pomóżcie Jakubowi!”

– zaapelowała 6. Brygada Powietrznodesantowa.

Podobny apel wystosowała policja. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zdementowało przy tym fałszywe informacje, wedle których brakuje krwi dla poszkodowanych we wczorajszej tragedii. Osoby, które w geście solidarności chcą oddać krew, mogą to zrobić m.in. w siedzibie RCKiK przy ul Rzeźniczej 11 w Krakowie.