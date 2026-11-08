– „Prokurator ma w planie dziś wydać postanowienie o wszczęciu śledztwa i zakwalifikować przestępstwo jako »czyn o charakterze terrorystycznym«”

– powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie, prok. Tomasz Waszczuk.

Zaznaczył, że dotychczas sprawca nie został formalnie zatrzymany z uwagi na swój stan zdrowia. Cały czas pozostaje jednak pilnie strzeżony przez służby. Prokuratura czeka na informacje od lekarzy, by podjąć kolejne czynności.

– „Jeżeli ten stan się poprawi na tyle, że będzie możliwe wykonanie z nim czynności procesowych, to będziemy je wykonywać”

– wyjaśnił.

Zaznaczył jednak, iż „w tej chwili wszystko wskazuje na to, że przesłuchanie w najbliższych dniach, czy godzinach może nie być możliwe”.

Prok. Waszczuk dodał, że zarzuty, które prokuratura chce postawić 24-latkowi, zagrożone są karą dożywotniego pozbawienia wolności.