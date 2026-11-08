Wspólnota kościoła św. Stanisława zaprasza do wspólnej modlitwy w intencji Ojczyzny, ofiar tragedii w Krakowie oraz ich rodzin w niedzielę 8 listopada podczas Mszy św. o godz. 18.00.
Po Eucharystii odbędzie się czuwanie modlitewne w intencji pokoju. Modlitwie przewodniczyć będzie abp Marek Jędraszewski.
Mszy Św. w intencji Ojczyzny o g. 10.00 przewodniczy bp Wiesław Lechowicz, biskup polowy Wojska Polskiego.
Dwudniowa żałoba narodowa w Polsce
Prezydent RP ogłosił 8 i 9 listopada dniami żałoby narodowej w Polsce w związku z tragedią, do jakiej doszło 7 listopada. Na Rynku Głównym w Krakowie napastnik zastrzelił sześć osób i ranił szesnaście. Kolejne ofiary znaleziono w domu sprawcy. Kościół modli się za zmarłych oraz rodziny rannych.
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