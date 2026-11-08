Wspólnota kościoła św. Stanisława zaprasza do wspólnej modlitwy w intencji Ojczyzny, ofiar tragedii w Krakowie oraz ich rodzin w niedzielę 8 listopada podczas Mszy św. o godz. 18.00.

Po Eucharystii odbędzie się czuwanie modlitewne w intencji pokoju. Modlitwie przewodniczyć będzie abp Marek Jędraszewski.

Mszy Św. w intencji Ojczyzny o g. 10.00 przewodniczy bp Wiesław Lechowicz, biskup polowy Wojska Polskiego.

Dwudniowa żałoba narodowa w Polsce

Prezydent RP ogłosił 8 i 9 listopada dniami żałoby narodowej w Polsce w związku z tragedią, do jakiej doszło 7 listopada. Na Rynku Głównym w Krakowie napastnik zastrzelił sześć osób i ranił szesnaście. Kolejne ofiary znaleziono w domu sprawcy. Kościół modli się za zmarłych oraz rodziny rannych.