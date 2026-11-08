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Kościół

Polacy w Rzymie modlą się za Ojczyznę i ofiary tragedii w Krakowie

Z powodu tragicznych wydarzeń w Krakowie oraz ogłoszonej przez Prezydenta RP żałoby narodowej zaplanowane na 8 listopada spotkanie poświęcone filmowi „Polacy w Wiecznym Mieście. Wiara, Ojczyzna i dziedzictwo XIX wieku” oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych zostają odwołane - poinformował kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie.

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Fot. screenshot: YouTube (Vatican News - Polski)
Fot. screenshot: YouTube (Vatican News - Polski)

Wspólnota kościoła św. Stanisława zaprasza do wspólnej modlitwy w intencji Ojczyzny, ofiar tragedii w Krakowie oraz ich rodzin w niedzielę 8 listopada podczas Mszy św. o godz. 18.00.

Po Eucharystii odbędzie się czuwanie modlitewne w intencji pokoju. Modlitwie przewodniczyć będzie abp Marek Jędraszewski.

Mszy Św. w intencji Ojczyzny o g. 10.00 przewodniczy bp Wiesław Lechowicz, biskup polowy Wojska Polskiego.

Dwudniowa żałoba narodowa w Polsce

Prezydent RP ogłosił 8 i 9 listopada dniami żałoby narodowej w Polsce w związku z tragedią, do jakiej doszło 7 listopada. Na Rynku Głównym w Krakowie napastnik zastrzelił sześć osób i ranił szesnaście. Kolejne ofiary znaleziono w domu sprawcy. Kościół modli się za zmarłych oraz rodziny rannych.

 

Źródło: vaticannews.va/pl

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