We wczorajszym zamachu w Krakowie zginęły trzy Polki w wieku 61, 47 i 53 lat, 50-letni Polak, 51-latka niebędącą obywatelką Polski oraz 32-letni Brytyjczyk. Wojewoda zaznaczył, że choć jest mu znana narodowość 51-latki, to dla dobra sprawy nie może o niej poinformować.

Ranni przebywają w sześciu szpitalach

Rannych we wczorajszym zamachu zostało 16 osób. To 11 Polaków i 5 obcokrajowców. Przebywają oni w sześciu szpitalach. Stan 14 osób jest stabilny, stan jednej osoby jest ciężki, a sprawca – wedle słów wojewody – pozostaje w stanie krytycznym.

– „Stan policjantów wciąż jest ciężki. Jeden został wybudzony, drugi pozostaje w stanie śpiączki”

– zaznaczył wojewoda.

Krakowski rynek pozostanie zamknięty do momentu zakończenia działań służb.