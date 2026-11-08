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Polska

Nowe informacje o ofiarach śmiertelnych. Wśród nich dwoje obcokrajowców

Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar przekazał nowe informacje na temat ofiar śmiertelnych wczorajszego zamachu. To czworo Polaków oraz dwoje obcokrajowców.

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Fot. screenshot: YouTube (TVP Info)
Fot. screenshot: YouTube (TVP Info)

We wczorajszym zamachu w Krakowie zginęły trzy Polki w wieku 61, 47 i 53 lat, 50-letni Polak, 51-latka niebędącą obywatelką Polski oraz 32-letni Brytyjczyk. Wojewoda zaznaczył, że choć jest mu znana narodowość 51-latki, to dla dobra sprawy nie może o niej poinformować. 

Ranni przebywają w sześciu szpitalach 

Rannych we wczorajszym zamachu zostało 16 osób. To 11 Polaków i 5 obcokrajowców. Przebywają oni w sześciu szpitalach. Stan 14 osób jest stabilny, stan jednej osoby jest ciężki, a sprawca – wedle słów wojewody – pozostaje w stanie krytycznym. 

– „Stan policjantów wciąż jest ciężki. Jeden został wybudzony, drugi pozostaje w stanie śpiączki”

– zaznaczył wojewoda.

Krakowski rynek pozostanie zamknięty do momentu zakończenia działań służb. 

Źródło: Onet.pl, Fronda.pl

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