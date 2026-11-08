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Wzmożone środki bezpieczeństwa. Co z Marszem Niepodległości?

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka zaznacza, że dotychczas nie pojawiły się żadne informacje na temat zmian w planowanych w Warszawie 11 listopada wydarzeniach w związku z wczorajszym zamachem w Krakowie.

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Fot. screenshot: YouTube (Radio Maryja)
Fot. screenshot: YouTube (Radio Maryja)

Po wczorajszym zamachu w Krakowie ze strony sympatyzujących z obozem władzy środowisk pojawiły się postulaty odwołania Marszu Niepodległości pod pretekstem potencjalnych zagrożeń związanych z organizacją tak dużego wydarzenia. Do sprawy na antenie TVP Info odniosła się rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.

– „Nie ma w tym momencie takich informacji, w związku z tym nie mogę potwierdzić co dalej z Marszem Niepodległości, co dalej z dniem 11 listopada”

– powiedziała.

Podkreśliła, że prezydent Warszawy, zgodnie z zaleceniami Policji, podjął kroki mające wzmocnić bezpieczeństwo w stolicy.

– „Będzie nie tylko więcej Policji, ale również zostaną zamontowane zapory na Trakcie Królewskim”

– wskazała.

Źródło: PAP, Fronda.pl

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