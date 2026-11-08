Dziś rano wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar informował, że jeden z rannych policjantów został wybudzony ze śpiączki. Po godz. 13:00 kolejne dobre wiadomości przekazał w rozmowie z Polsat News prok. Tomasz Waszczuk.

– „Mogę przekazać, że otrzymałem informację, iż dwóch funkcjonariuszy policji, którzy odnieśli rany, zostało wybudzonych”

– powiedział.

Co ze sprawcą?

Stan 24-letniego zamachowca lekarze wciąż oceniają jako krytyczny i niemożliwe jest obecnie przeprowadzenie z nim czynności procesowych.

– „Na pewno nie będzie szybkiego umorzenia śledztwa, na pewno prokuratura będzie prowadzić śledztwo niezależnie od tego i wyjaśniać wszelkie okoliczności, niezależnie od tego jaki będzie stan zdrowia sprawcy”

- zapewnił rzecznik krakowskiej prokuratury.