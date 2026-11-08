O zmianie miejsca liturgii Kuria Metropolitarna w Krakowie poinformowała za pośrednictwem swojej strony internetowej. Eucharystia nie może być sprawowana w Kościele Mariackim z uwagi na trwające na krakowskim rynku działania służb.

– „Z powodu prowadzonych przez służby w okolicy Kościoła Mariackiego czynności zapowiedziana Msza św. o godz. 16.00 pod przewodnictwem metropolity krakowskiego, kard. Grzegorza Rysia odbędzie się w Uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny przy ul. św. Anny 11 w Krakowie.Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy!”

– czytamy w komunikacie.

Kard. Ryś zaprasza do wspólnej modlitwy: Musimy być RAZEM

Na wspólną modlitwę kard. Ryś zaprosił jeszcze wczoraj, reagując na dramatyczne wydarzenia w sercu Krakowa.

– „Stała się rzecz straszna! Przemoc, agresja, nienawiść jeszcze raz uderzyły w Nas na sposób przekraczający wszelkie granice. Piszę »Nas«, ponieważ tak naprawdę każdy z nas mógł być o tym czasie w Rynku – przechodzić tam, gdzie kule dosięgły przypadkowych, niczego niespodziewających się ludzi. Nie chcemy, nie możemy, nie potrafimy być obojętni w takim momencie. Chcemy, potrzebujemy i musimy być RAZEM”

– napisał metropolita krakowski.

– „Najpierw przy Osobach zabitych i rannych. Dla pierwszych prosimy na modlitwie Pana o życie wieczne; dla drugich o ocalenie i rychły powrót do pełnego zdrowia. Dla rodzin jednych i drugich prosimy o siły konieczne do przejścia takiego dramatu.

Ich proboszczów proszę o »bycie przy«, o bliskość i każdą możliwą pomoc.

Nasza wiara sprawia, że nigdy – nawet w największych wyzwaniach – nie jesteśmy bezradni. Tam, gdzie po ludzku opadają nam ręce, osłabione i przerażone bezczelnością zła – tam nasza słabość przywołuje MOC Boga i na Nim opartą nadzieję, że ostatnie słowo nie należy i nie może należeć do nienawiści”

– dodał.