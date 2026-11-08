O decyzjach w sprawie śledztwa poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

– „Prokurator z Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji wszczął śledztwo w sprawie wczorajszego zamachu w Krakowie. To właśnie ten pion prokuratury jest właściwy do prowadzenia postępowań dotyczących przestępstw o charakterze terrorystycznym”

– wyjaśnił za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Wszczęte śledztwo obejmuje dwa czyny – wydarzenia w Krakowie i w Ostrowcu Świętokrzyskim.

– „Pierwszy dotyczy zabójstwa 6 osób przy użyciu broni palnej oraz usiłowania zabójstwa wielu innych osób, w tym funkcjonariuszy Policji wykonujących obowiązki służbowe związane z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zgodnie z przyjętą kwalifikacją prawną sprawca działał w celu poważnego zastraszenia wielu osób, co nadaje temu czynowi charakter przestępstwa terrorystycznego (art. 148 § 3 k.k. w zw. z art. 115 § 20 k.k.)”

– przekazał minister sprawiedliwości.

– „Drugi czyn dotyczy zabójstwa 3 osób przy użyciu broni palnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (art. 148 § 3 k.k.)”

– dodał.

Za każdy z tych czynów sprawcy grozi dożywotnie pozbawienie wolności.

Bezpieczeństwo obywateli bezwzględnym priorytetem

Minister Żurek podkreślił, że „wyjaśnienie wszystkich okoliczności tych tragicznych wydarzeń, ustalenie pełnego przebiegu działań sprawcy oraz zabezpieczenie materiału dowodowego to obecnie priorytety prowadzonego postępowania”.

– „Państwo musi reagować na tak brutalne akty przemocy stanowczo, sprawnie i z pełnym wykorzystaniem dostępnych instrumentów prawnych. Bezpieczeństwo obywateli jest naszym bezwzględnym priorytetem”

– zakończył swój wpis.

Kiedy czynności procesowe?

Wcześniej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie, prok. Tomasz Waszczuk informował, że dotychczas sprawca nie został formalnie zatrzymany z uwagi na jego stan zdrowia. Cały czas pozostaje jednak pilnie strzeżony przez służby. Prokuratura czeka na informacje od lekarzy, by podjąć kolejne czynności.

– „Jeżeli ten stan się poprawi na tyle, że będzie możliwe wykonanie z nim czynności procesowych, to będziemy je wykonywać”

– wyjaśnił.

Zaznaczył jednak, iż „w tej chwili wszystko wskazuje na to, że przesłuchanie w najbliższych dniach, czy godzinach może nie być możliwe”.