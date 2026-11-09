Funkcjonariusze Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z policjantami Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, ujawnili nielegalne laboratorium narkotykowe na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Gdyni. Na jednej z działek znajdowała się kompletna linia technologiczna wykorzystywana do produkcji amfetaminy.

Podczas działań policjanci zabezpieczyli 3,5 kg płynnej amfetaminy, z której można uzyskać ponad 4 kg gotowego do sprzedaży narkotyku o czarnorynkowej wartości blisko 130 tys. zł. Ujawniono również ponad 45 litrów płynnej amfetaminy zasadowej. Z tej ilości można wyprodukować około 60 kg narkotyku, którego szacunkowa wartość na czarnym rynku wynosi około 1,5 mln zł. Na miejscu zabezpieczono także sprzęt wykorzystywany w procesie produkcyjnym, liczne odczynniki chemiczne oraz prekursory służące do wytwarzania narkotyków.

To nie jedyne ustalenia funkcjonariuszy. W altanie działkowej, w której prowadzono nielegalną produkcję, policjanci odkryli również uprawę konopi innych niż włókniste oraz susz roślinny. Kolejne miejsce wykorzystywane do produkcji amfetaminy znajdowało się w pomieszczeniu piwnicznym w jednym z bloków w Rumi. Należało ono do Tomasza D. Funkcjonariusze zabezpieczyli tam sprzęt laboratoryjny i substancje chemiczne służące do wytwarzania narkotyków. Mężczyzna został zatrzymany.

W związku ze sprawą policjanci zatrzymali również Sebastiana B., który miał działać wspólnie z Tomaszem D. W miejscu jego zamieszkania ujawniono sprzęt przeznaczony do uprawy marihuany oraz amfetaminę.

Obaj zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Gdyni, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące nielegalnego wytwarzania znacznych ilości narkotyków, uprawy konopi innych niż włókniste oraz posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec obu mężczyzn tymczasowe aresztowanie.

Nielegalna produkcja narkotyków stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia, nie tylko osób zaangażowanych w ten proceder, ale również mieszkańców okolicznych posesji. Substancje chemiczne wykorzystywane w procesie produkcji mogą być toksyczne, żrące i łatwopalne, a ich niewłaściwe przechowywanie lub stosowanie stwarza ryzyko pożaru, wybuchu oraz skażenia gleby i wód. Szczególnie niebezpieczne są również same narkotyki, których skład i stężenie mogą być nieznane, co zwiększa ryzyko ciężkich zatruć, trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci. Likwidowanie nielegalnych laboratoriów to zatem nie tylko walka z przestępczością narkotykową, ale także działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony środowiska.