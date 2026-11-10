„Dziennik Gazeta Prawna” ustalił, że placówki nie będą mogły zamieszczać w internecie wizerunków swoich wychowanków, nawet jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę. Resort tłumaczy planowane ograniczenia koniecznością ochrony prywatności najmłodszych. Propozycja rodzi jednak pytania o granice ingerencji państwa w decyzje podejmowane przez rodziców.

Koniec ze zdjęciami z przedszkolnych uroczystości?

Według informacji opublikowanych przez „Dziennik Gazetę Prawną” 10 listopada nowe regulacje mają objąć zarówno publiczne, jak i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne oraz inne formy wychowania przedszkolnego.

Zakaz będzie dotyczył publikowania zdjęć dzieci na stronach internetowych placówek oraz w mediach społecznościowych. Obejmie również fotografie wykorzystywane do promocji przedszkoli, na przykład podczas rekrutacji.

Co szczególnie istotne, zgoda rodziców ma nie być wystarczającą podstawą do publicznego udostępnienia wizerunku dziecka.

Rzeczniczka MEN Ewelina Gorczyca wyjaśniła, że celem projektowanych zmian jest ograniczenie ryzyka związanego z rozpowszechnianiem fotografii najmłodszych.

„Raz opublikowane zdjęcie może być kopiowane, udostępniane i wykorzystywane poza kontrolą dziecka i jego rodziców” – podkreśliła w rozmowie z DGP.

Resort nie zamierza jednak zakazywać samego fotografowania dzieci. Zdjęcia z przedstawień, wycieczek czy uroczystości przedszkolnych nadal będą mogły być przekazywane rodzicom.

„Rodzice nadal będą mogli otrzymywać fotografie swoich dzieci z wydarzeń i uroczystości” – zapewniła Gorczyca.

Inne zasady mają obowiązywać w szkołach. Tam całkowitego zakazu publikowania zdjęć nie przewidziano. Zgoda rodziców uczniów klas I–III będzie jednak musiała dokładnie określać cel oraz miejsce udostępnienia fotografii. Podobne rozwiązania mają dotyczyć starszych uczniów, przy czym zgody będą określały również okres publikacji.

MEN przewiduje wyjątki dla zdjęć, na których dziecko jest jedynie elementem większej całości, na przykład publicznego wydarzenia, albo nie można ustalić jego tożsamości.

Propozycja resortu stawia także pytanie o prawa rodzicielskie. Z jednej strony chodzi o ochronę dzieci przed niekontrolowanym rozpowszechnianiem ich wizerunków, z drugiej – o ograniczenie możliwości decydowania przez rodziców, czy zdjęcie ich dziecka może zostać opublikowane przez placówkę.

Jak wskazuje DGP, problem ma znaczną skalę. Z przywołanego przez dziennik badania wynika, że zdjęcia dzieci publikuje na swoich stronach internetowych 65 proc. przedszkoli i 88 proc. szkół podstawowych.

Na chwilę obecną, nowe przepisy są na etapie prac legislacyjnych. Nie podano jeszcze terminu ich wejścia w życie. Wiadomo natomiast, że analogiczne ograniczenia dotyczące placówek opieki nad dziećmi do lat trzech mają zacząć obowiązywać we wrześniu 2027 roku.