Kraków jednoczy się w żałobie po tragedii

Marsz Ciszy rozpoczął się po godz. 20.00 w rejonie Rynku Głównego i ulicy Sławkowskiej. Jego uczestnicy zgromadzili się, aby uczcić pamięć sześciu osób zamordowanych podczas ataku z 7 listopada oraz okazać solidarność z rodzinami ofiar i rannymi.

„W tym trudnym czasie pokażmy solidarność oraz to, że Kraków zawsze będzie miastem dumnym, ale też gościnnym i otwartym” – apelował wcześniej prezydent Krakowa Łukasz Gibała.

Udział Karola Nawrockiego i Donalda Tuska w uroczystości został wcześniej zapowiedziany przez krakowski magistrat. Obaj politycy, mimo dzielących ich różnic, wspólnie oddają hołd ofiarom tragedii.

Prezydent miasta podkreślał, że wydarzenie ma mieć charakter godnego i spokojnego upamiętnienia zamordowanych.

„Nie będzie żadnych przemówień. Będziemy się łączyli w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar” – zapowiadał Łukasz Gibała w rozmowie z RMF FM.

Podczas pobytu w Krakowie Karol Nawrocki ma również odwiedzić jednego z policjantów rannych podczas zatrzymywania zamachowca. Informował o tym szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.

„Jeden z nich, z uwagi na zalecenia lekarskie, musi jeszcze leżeć w odosobnieniu. Natomiast z jednym z funkcjonariuszy prezydent się spotka jak najbardziej” – powiedział Grodecki na antenie RMF FM.

W sobotnim zamachu na krakowskim Rynku Głównym zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym dwaj policjanci, którzy podjęli interwencję wobec napastnika.

Na mocy decyzji prezydenta Karola Nawrockiego 8 i 9 listopada w całej Polsce obowiązuje żałoba narodowa. W Krakowie żałoba miejska potrwa do 11 listopada włącznie.