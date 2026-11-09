Kraków jednoczy się w żałobie po tragedii
Marsz Ciszy rozpoczął się po godz. 20.00 w rejonie Rynku Głównego i ulicy Sławkowskiej. Jego uczestnicy zgromadzili się, aby uczcić pamięć sześciu osób zamordowanych podczas ataku z 7 listopada oraz okazać solidarność z rodzinami ofiar i rannymi.
„W tym trudnym czasie pokażmy solidarność oraz to, że Kraków zawsze będzie miastem dumnym, ale też gościnnym i otwartym” – apelował wcześniej prezydent Krakowa Łukasz Gibała.
Udział Karola Nawrockiego i Donalda Tuska w uroczystości został wcześniej zapowiedziany przez krakowski magistrat. Obaj politycy, mimo dzielących ich różnic, wspólnie oddają hołd ofiarom tragedii.
Prezydent miasta podkreślał, że wydarzenie ma mieć charakter godnego i spokojnego upamiętnienia zamordowanych.
„Nie będzie żadnych przemówień. Będziemy się łączyli w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar” – zapowiadał Łukasz Gibała w rozmowie z RMF FM.
Podczas pobytu w Krakowie Karol Nawrocki ma również odwiedzić jednego z policjantów rannych podczas zatrzymywania zamachowca. Informował o tym szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
„Jeden z nich, z uwagi na zalecenia lekarskie, musi jeszcze leżeć w odosobnieniu. Natomiast z jednym z funkcjonariuszy prezydent się spotka jak najbardziej” – powiedział Grodecki na antenie RMF FM.
W sobotnim zamachu na krakowskim Rynku Głównym zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym dwaj policjanci, którzy podjęli interwencję wobec napastnika.
Na mocy decyzji prezydenta Karola Nawrockiego 8 i 9 listopada w całej Polsce obowiązuje żałoba narodowa. W Krakowie żałoba miejska potrwa do 11 listopada włącznie.
Komentarze0 komentarzy
Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.