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Polityka

Prezydent Nawrocki już w Krakowie: Razem z mieszkańcami oddaje hołd ofiarom zamachu

Prezydent Karol Nawrocki przybył w poniedziałkowy wieczór do Krakowa, aby uczestniczyć w Marszu Ciszy upamiętniającym ofiary sobotniego zamachu terrorystycznego. Głowę państwa powitał prezydent miasta Łukasz Gibała. Karol Nawrocki wpisał się również do księgi kondolencyjnej, oddając hołd zamordowanym. Następnie wraz z premierem Donaldem Tuskiem i władzami Krakowa stanął na czele pochodu.

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Prezydent Karol Nawrocki w Krakowie
Prezydent Karol Nawrocki w Krakowie · fot. Screenshot (TVP Info)

Kraków jednoczy się w żałobie po tragedii

Marsz Ciszy rozpoczął się po godz. 20.00 w rejonie Rynku Głównego i ulicy Sławkowskiej. Jego uczestnicy zgromadzili się, aby uczcić pamięć sześciu osób zamordowanych podczas ataku z 7 listopada oraz okazać solidarność z rodzinami ofiar i rannymi.

„W tym trudnym czasie pokażmy solidarność oraz to, że Kraków zawsze będzie miastem dumnym, ale też gościnnym i otwartym” – apelował wcześniej prezydent Krakowa Łukasz Gibała.

Udział Karola Nawrockiego i Donalda Tuska w uroczystości został wcześniej zapowiedziany przez krakowski magistrat. Obaj politycy, mimo dzielących ich różnic, wspólnie oddają hołd ofiarom tragedii.

Prezydent miasta podkreślał, że wydarzenie ma mieć charakter godnego i spokojnego upamiętnienia zamordowanych.

„Nie będzie żadnych przemówień. Będziemy się łączyli w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar” – zapowiadał Łukasz Gibała w rozmowie z RMF FM.

Podczas pobytu w Krakowie Karol Nawrocki ma również odwiedzić jednego z policjantów rannych podczas zatrzymywania zamachowca. Informował o tym szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.

„Jeden z nich, z uwagi na zalecenia lekarskie, musi jeszcze leżeć w odosobnieniu. Natomiast z jednym z funkcjonariuszy prezydent się spotka jak najbardziej” – powiedział Grodecki na antenie RMF FM.

W sobotnim zamachu na krakowskim Rynku Głównym zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym dwaj policjanci, którzy podjęli interwencję wobec napastnika.

Na mocy decyzji prezydenta Karola Nawrockiego 8 i 9 listopada w całej Polsce obowiązuje żałoba narodowa. W Krakowie żałoba miejska potrwa do 11 listopada włącznie.

Źródło: mp/Niezalezna.pl, PAP, Fronda.pl

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