Prezes PiS o „ordynarnym kłamstwie” ministra Kierwińskiego

Kilka godzin po sobotnim zamachu, kiedy służby ustalały jeszcze podstawowe informacje na temat okoliczności działania sprawcy, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oświadczył w czasie konferencji prasowej, że napastnik „był zafascynowany skrajnie prawicowymi ideologiami”. Wczoraj szef MSWiA, tłumacząc się ze swoich słów, podkreślił na antenie TVN24, iż była to jedynie jedna z hipotez. Problem w tym, że słowa ministra cytowały największe światowe tytuły, kreując obraz Polski jako niebezpiecznego kraju, zdominowanego przez nacjonalistów.

Prezes PiS: Okazało się to ordynarnym kłamstwem

Za pośrednictwem mediów społecznościowych do sprawy odniósł się prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– „Dramatyczne wydarzenia z Krakowa poruszyły nas wszystkich. Tak strasznej zbrodni mógł dopuścić się tylko człowiek niewątpliwie zaburzony. Bez znaczenia jest to, jakie miał poglądy polityczne. A mimo to minister Kierwiński jako jedną z pierwszych informacji, jeszcze zanim służby weszły do mieszkania sprawcy, podał, iż zamachowiec fascynował się ideologiami prawicowymi. Okazało się to ordynarnym kłamstwem”

– stwierdził polityk.

Zaznaczył, że jego wątpliwości w związku z sobotnim dramatem budzi więcej kwestii.

– „Mamy ogłoszony stopień alarmowy BRAVO, a na Rynku Głównym w Krakowie, w miejscu każdego dnia wypełnionym tłumami turystów i mieszkańców z rodzinami, wydaje się, że było zaledwie kilku funkcjonariuszy bez długiej broni, mimo obowiązującego alertu”

– napisał.

Zapowiadając dążenie do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, Jarosław Kaczyński wyraził uznanie dla bohaterów, którzy powstrzymali zamachowca.

– „Wielkie podziękowania dla Bohaterów, młodych funkcjonariuszy Policji, którzy w osamotnieniu ruszyli w pościg i unieszkodliwili lepiej od nich uzbrojonego zabójcę, ryzykując przy tym własne życie. Pamiętajmy o nich w modlitwie i życzmy im szybkiego powrotu do zdrowia. Dali przykład prawdziwej służby, odwagi i, jak jestem osobiście przekonany, także patriotyzmu”

– podkreślił.