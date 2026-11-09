Pociąg Intercity ostrzelany?! Sprawę zbada policja

Do zatrzymania składu doszło w Rudnikach pod Częstochową – pojawiło się podejrzenie, że wagon został ostrzelany. PKP Polskie Linie Kolejowe potwierdziły incydent. Do sieci trafiły zdjęcia, na których widać dziurę w jednej z szyb.

Serwis niezalezna.pl rozmawiał z oficerem dyżurnym policji w Częstochowie. Potwierdził on zaistnienie incydentu, jednak dodał, że przyczyny zdarzenia będą dopiero wyjaśniane. Z kolei Telewizja Republika podaje, że zgodnie z ustaleniami PKP Polskie Linie Kolejowe, incydent potwierdzono i istnieje podejrzenie, że jeden z wagonów rzeczywiście został ostrzelany. Nie zostało to jednak oficjalnie potwierdzone.

Jeśli chodzi o sam pociąg IC 4124/5 „Chemik”, przewoźnik poinformował, że skład na odcinku Rudniki-Łódź Widzew został odwołany. Jako przyczynę wskazano awarię taboru.