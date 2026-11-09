2. Nie ma niestety merytorycznej odpowiedzi na jakiej podstawie minister Domański zakłada, że w przyszłym roku dochody podatkowe mają wzrosnąć o ok 70 mld zł , choć w tym roku wzrosną zaledwie o 30 mld zł, skoro wzrost PKB w przyszłym roku ma być o 1% PKB niższy niż w tym roku ( w tym roku PKB ma wzrosnąć o 3,9% , a w przyszłym tylko o 3%). Nie ma także merytorycznej odpowiedzi na czym polega zapowiadana przez ministra Domańskiego konsolidacja finansów publicznych i ograniczanie wydatków publicznych realizowanych poza budżetem, skoro w następnym rokuj Fundusze znajdujące się poza budżetem mają wydatkować na realizację zadań publicznych ponad 167 mld zł , z tego blisko 90 mld zł, to będą pieniądze pożyczone, co powoduje, ze prawdziwy deficyt budżetowy to nie kwota 282 mld zł, a aż 372 mld zł. Nie ma także odpowiedzi skąd będzie pochodziła zapisana w przychodach budżetu na 2027 rok, astronomiczna wręcz kwota 39 mld zł, której w uzasadnieniu budżetu poświęcono zaledwie dwa zdania: jedno przy omawianiu przychodów Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) i drugie przychodów z prywatyzacji całego budżetu.

3. Rzeczywiście sytuacja z tymi przychodami z prywatyzacji jest zadziwiająca, bowiem 39 mld zł to wręcz astronomiczna kwota, stanowiąca blisko 1% PKB i wpisując ja do budżetu, minister Domański o tę kwotę pomniejszył potrzeby pożyczkowe państwa na 2027 rok, a pośrednio także o blisko 1 pp relację długu publicznego do PKB. iu do ustawy budżetowej na 2027 rok w rozdziale poświęconym przychodom i rozchodom budżetu państwa zapis ten jest wyjaśniony następująco „ przychody z tytułu operacji optymalizacji portfela spółek w trybie określonym w przepisach ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, klasyfikowane wg terminologii ustawowej, jako przychody z prywatyzacji w wysokości 39 mld zł”. Co więcej równie enigmatyczny wpis znajduje się odniesieniu do Funduszu Rezerwy Demograficznej, gdyż w jego przychodach wpisano kwotę około 15,23 mld zł identyfikując ją „ jako wynikającą z art 58 ust. 2 pkt 2 ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych”. To właśnie z tego artykułu wynika, że 40% wpływów z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa ma być kierowane do FRD, z którego środki mają wspierać wypłatę świadczeń z Funduszu Emerytalnego w ramach ZUS w sytuacji niedoboru środków w tym Funduszu, wynikającym z przyczyn demograficznych.

4. A więc w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2027 rok, minister finansów wpisuje ogromną kwotę w wysokości 39 mld zł i uzasadnia ją dwoma zdaniami, jednym w części poświęconej przychodom i rozchodom budżetu państwa, drugim w opisie przychodów FRD. Na podstawie tych dwóch zdań znajdujących się w uzasadnieniu do budżetu na 2027 rok, należy zakładać, że chodzi o tak ogromną kwotę pochodzącą ze sprzedaży majątku Skarbu Państwa, a człowiek odpowiadający za ten majątek dwa miesiące po złożeniu przez rząd ustawy budżetowej w Sejmie, ciągle nie wie, co będzie prywatyzowane. Oczywiście na korytarzach sejmowych mówi się, że chodzi o przejęcie Polskiej Grupy Zbrojeniowej przez Grupę Orlen, być może wspomaganej przez któryś z banków z udziałem Skarbu Państwa, ale do tej pory, żadnych wyjaśnień, niestety nie ma. Zadawałem to pytanie zarówno podczas I czytania ustawy budżetowej na sali plenarnej w ramach wypowiedzi w imieniu klubu poselskiego Prawa i Sprawiedliwości, a także na posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych, ale ani w jednym, ani drugim przypadku, odpowiedzi nie uzyskałem.

5. Nie ma także odpowiedzi na inne ważne pytanie dotyczące finansowania w następnym roku budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, choć rządzący a szczególnie wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i jego zastępczyni Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, zapewniają że rządowe decyzje w tej sprawie zapadły. Wprawdzie wydatki na obronę narodową w następny mroku mają wynieść ponad 198 mld zł ( prawie 132 mld zł z budżetu i ponad 66 mld zł z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych) i choć w procentach PKB to mniej niż roku bieżącym ( w ty roku te wydatki mają sięgnąć 5% PKB , w następnym to ,4,51% PKB), to wiceminister obrony narodowej nie był w stanie wskazać jakichkolwiek środków na tę strategiczną inwestycję. Wszystko wskazuje na to ,że do początku grudnia, kiedy to odbędzie się ostateczne głosowanie nad budżetem w Sejmie już niczego więcej się dowiemy i taki w dużej mierze nie realistyczny budżet zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej zostanie uchwalony przez koalicję 13 grudnia.