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Skandal

Skandal! Fake news podany przez Kierwińskiego wciąż żywy – powtarza go Reuters

Skandaliczne słowa szefa MSWiA. Marcin Kierwiński w trakcie konferencji prasowej w dniu zamachu w Krakowie mówił o tym, że ze wstępnych ustaleń ma rzekomo wynikać, jakoby zamachowiec był „zafascynowany skrajnie prawicową ideologią”. Zagraniczne media wciąż powielają tę dezinformację.

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Michał Kierwiński
Michał Kierwiński · fot. gov.pl

Jak przypomina wpolityce.pl, w momencie gdy Kierwiński mówił o rzekomych fascynacjach Michała O. skrajnie prawicową ideologią, nie było na to żadnych dowodów. Informacja jednak poszła w świat. Dziś rano Joanna Pinkwart przekazała:

„Zaczyna się kolejny dzień od sobotniego ataku w Krakowie. Największa agencja informacyjna na świecie dwie godziny temu kolejny raz powiela fake newsa o «strzelcu najprawdopodobniej inspirowanym ideologią skrajnie prawicową - jak twierdzą władze»”.

Dalej zwróciła się do resortu kierowanego przez Kierwińskiego:

„Halo MSWiA! Podobno trzeba zgłaszać takie rzeczy?”.

 

 

Źródło: x.com,wpolityce.pl

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