Jak przypomina wpolityce.pl, w momencie gdy Kierwiński mówił o rzekomych fascynacjach Michała O. skrajnie prawicową ideologią, nie było na to żadnych dowodów. Informacja jednak poszła w świat. Dziś rano Joanna Pinkwart przekazała:
„Zaczyna się kolejny dzień od sobotniego ataku w Krakowie. Największa agencja informacyjna na świecie dwie godziny temu kolejny raz powiela fake newsa o «strzelcu najprawdopodobniej inspirowanym ideologią skrajnie prawicową - jak twierdzą władze»”.
Dalej zwróciła się do resortu kierowanego przez Kierwińskiego:
„Halo MSWiA! Podobno trzeba zgłaszać takie rzeczy?”.
Zaczyna się kolejny dzień od sobotniego ataku w Krakowie. Największa agencja informacyjna na świecie dwie godziny temu kolejny raz powiela fake newsa o "strzelcu najprawdopodobniej inspirowanym ideologią skrajnie prawicową - jak twierdzą władze". Halo, @MSWiA_GOV_PL! Podobno trzeba zgłaszać takie rzeczy?
— Joanna Pinkwart (@jpinkwart) November 9, 2026
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