Jak przypomina wpolityce.pl, w momencie gdy Kierwiński mówił o rzekomych fascynacjach Michała O. skrajnie prawicową ideologią, nie było na to żadnych dowodów. Informacja jednak poszła w świat. Dziś rano Joanna Pinkwart przekazała:

„Zaczyna się kolejny dzień od sobotniego ataku w Krakowie. Największa agencja informacyjna na świecie dwie godziny temu kolejny raz powiela fake newsa o «strzelcu najprawdopodobniej inspirowanym ideologią skrajnie prawicową - jak twierdzą władze»”.

Dalej zwróciła się do resortu kierowanego przez Kierwińskiego:

„Halo MSWiA! Podobno trzeba zgłaszać takie rzeczy?”.