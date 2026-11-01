W trakcie programu „Śniadanie Rymanowskiego” na antenie Polsat News szybko pojawiła się dyskusja dotycząca zdarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego. Do najostrzejszej utarczki słownej doszło pomiędzy Robertem Kropiwnickim z Koalicji Obywatelskiej a szefem Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem.

Sprzeczka rozpoczęła się od tego, jak Rymanowski zapytał Przydacza, dlaczego prezydent Karol Nawrocki nie zaprosił przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej na parlamentarne konsultacje w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.

„O czym miałby z nimi rozmawiać?” – odpowiedział Rymanowskiemu Przydacz.

Wówczas do dyskusji wtrącił się Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej.

„Ze snusowym najlepiej, żebyście rozmawiali. I z Braunem. To wam wychodzi najlepiej. Snusy i Braun. To jest wasze towarzystwo” – powiedział.

„To jest wasz poziom, naprawdę. Do taniej dyskoteki o 3:00 w nocy wchodzić, dziewczynę wywalić i to jest wasze podejście” – dodał.

„Mam do pana redaktora prośbę. Czy może pan uciszyć tego prymitywa?” – Przydacz zwrócił się do Rymanowskiego.

W odpowiedzi dziennikarz zaapelował do uczestników o wzajemny szacunek oraz powstrzymanie się od używania argumentów ad personam.