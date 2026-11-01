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Polityka

Byli prezesi TK po stronie Tuska. „Nie istnieje inna droga”

Byli prezesi TK Marek Safjan, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki i Andrzej Zoll wydali wspólne oświadczenie, w którym poparli działania rządu Donalda Tuska wobec Trybunału Konstytucyjnego. Ich zdaniem „nie istnieje inna droga” przywrócenia praworządności.

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Od lewej: Bohdan Zdziennicki, Jerzy Stępień, Marek Safjan i Andrzej Zoll w trakcie ślubowania nowych sędziów TK w obecności Marszałka Sejmu
Od lewej: Bohdan Zdziennicki, Jerzy Stępień, Marek Safjan i Andrzej Zoll w trakcie ślubowania nowych sędziów TK w obecności Marszałka Sejmu · fot. Kancelaria Sejmu

Po próbie siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego przez rząd Donalda Tuska wspólne oświadczenie wydali czterej byli prezesi tego organu – Marek Safjan, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki i Andrzej Zoll. 

W swoim oświadczeniu opowiedzieli się po stronie nowych sędziów TK oraz rządu Donalda Tuska, który w piątek wieczorem dokonał próby siłowego przejęcia kontroli na Trybunałem Konstytucyjnym.

Nowowybrani sędziowie TK „podjęli konieczne działania służące przywróceniu funkcji i statusu Trybunału jako instytucji chroniącej prawa i wolności obywatelskie” – uważają byli prezesi.

W ich ocenie TK znajduje się w kryzysie od 10 lat, a orzekają w nim osoby „wadliwie powołane”. Dodali, że nie zostały wykonane orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące przywrócenia TK statusu instytucji niezależnej i bezstronnej.

W rezultacie Trybunał nie wykonuje swojej funkcji wobec obywateli i utrudnia im korzystanie ze skargi konstytucyjnej.

Ponadto ich zdaniem zachowanie prezydenta Karola Nawrockiego „nie sprzyja rozwiązaniu kryzysu”. To Nawrocki, wspólnie z Bogdanem Święczkowskim, mają uniemożliwiać funkcjonowanie TK. Nawrocki zaś miał w piątek podjąć „bezpośrednią próbę naruszenia autonomii sądu konstytucyjnego”.

W ocenie Safjana, Zolla, Stępnia i Zdziennickiego konieczne jest powołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK w celu pozbawienia immunitetu Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego (obecnego wiceprezesa TK) – ma to umożliwić pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej, na co tylko czeka Waldemar Żurek. 

„Nie istnieje inna droga pozwalająca na zakończenia kryzysu konstytucyjnego i przywrócenie społeczeństwu Trybunału Konstytucyjnego” – uważają Safjan, Zoll, Stępień i Zdziennicki.

Źródło: fronda.pl

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