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Polityka

Prezes TK odpowiada na próbę odsunięcia od TK! „Pracownicy nie mają obowiązku stawiać się na nielegalne wezwania”

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie uznaje decyzji Anny Korwin-Piotrowskiej o odsunięciu go od kierowania. W odpowiedzi na działania sędzi wydał własne zarządzenie, ustanawiając cztery dni wolne od pracy dla pracowników TK. Jednocześnie podkreślił, że nie mają oni obowiązku podporządkowywania się poleceniom nieuprawnionych osób.

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Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski · fot. via gov.pl

Według treści zarządzenia, którego skan udostępnił na X Tomasz Sakiewicz, Święczkowski zakwestionował skuteczność decyzji podjętych przez Annę Korwin-Piotrowską 31 października.

– Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 oraz art. 17 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (...) zarządzam, iż pismo pani Anny Korwin-Piotrowskiej z dnia 31 października 2026 r. „Zarządzenie dot. organizacji pracy TK” nie wywołuje skutków prawnych – oświadczył Święczkowski.

Spór dotyczy również zaplanowanego na 3 listopada posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, podczas którego ma zostać rozpatrzony projekt dochodów i wydatków Trybunału na 2027 rok.

Cztery dni wolne i stanowcze ostrzeżenie dla pracowników

Święczkowski zdecydował się na krok, który może uniemożliwić realizację planów organizacyjnych Korwin-Piotrowskiej, na zlecenie Donalda Tuska.

– Jako Prezes Trybunału Konstytucyjnego zarządzam, że dni 3, 4, 5 i 6 listopada 2026 roku są dniami wolnymi od pracy dla pracowników Trybunału Konstytucyjnego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia – czytamy w zarządzeniu.

– Pracownicy nie mają obowiązku stawiać się na nielegalne wezwania osób nieuprawnionych – podkreślił.

Decyzja jest odpowiedzią na „zarządzenie” Korwin-Piotrowskiej, która wcześniej ogłosiła „przejęcie” kierowania pracami Trybunału, ograniczenie działalności jego jednostek organizacyjnych oraz zawieszenie wykonywania obowiązków przez większość pracowników z zachowaniem wynagrodzenia.

Źródło: mp/Niezalezna.pl, X, Fronda.pl

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