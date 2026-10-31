Wydarzenia z 30 i 31 października wokół Trybunału Konstytucyjnego wywołały gwałtowną reakcję internautów. Decyzja o odsunięciu prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego, obecność policji oraz nocna konfrontacja w siedzibie Trybunału stały się przedmiotem politycznego sporu.

Dotychczasowe kierownictwo TK uznało działania wobec siebie za bezprawne. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o przerwaniu podróży zagranicznej, a następnie osobiście pojawił się w budynku Trybunału.

– Przerywam lot do Senegalu. Wracam – poinformował na X.

Ten krótki komunikat wywołał ogromne zainteresowanie i stał się jednym z najważniejszych symboli nocnych wydarzeń.

Res Futura: 83 proc. interakcji dla przekazu krytycznego wobec rządu

Według analizy Res Futura Data House dyskusja wokół kryzysu konstytucyjnego osiągnęła w ciągu jednej nocy 189 mln zasięgu i 7,85 mln interakcji w mediach społecznościowych.

Największe zainteresowanie wzbudził wpis prezydenta Nawrockiego, który uzyskał 9,5 mln wyświetleń i 242,9 tys. interakcji.

Jeszcze bardziej wymowne są proporcje zaangażowania internautów. Treści przedstawiające wydarzenia jako siłowe przejęcie TK lub zamach stanu odpowiadały za 83 proc. interakcji wśród analizowanych przekazów stron konfliktu. Wpisy broniące działań rządu uzyskały zaledwie 17 proc.

Analitycy Res Futura wskazali, że prawica skonsolidowała się wokół prezydenta, natomiast koalicja rządząca miała trudności z dotarciem ze swoją argumentacją poza własne środowisko.

Co szczególnie interesujące, nawet nagranie udostępnione przez Macieja Berka, pokazujące konfrontację przy wejściu do Trybunału, wywołało reakcje sprzyjające wizerunkowi prezydenta.

Według Res Futura materiał ten pomógł przedstawić Nawrockiego jako bohatera wydarzeń, mimo że zwolennicy koalicji Tuska interpretowali zachowanie głowy państwa zupełnie inaczej.

Tusk próbował przekonywać, że działania wobec Trybunału są elementem przywracania praworządności. Jednak polityczna argumentacja premiera spotkała się z silną krytyką.