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Polityka

Prezydent Nawrocki: zwołuję na dzisiaj pilne konsultacje w sprawie TK

„W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej na dziś zwołuję pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych w celu doprowadzenia do stabilizacji sytuacji politycznej i przywrócenia porządku konstytucyjnego” – oświadczył prezydent Karol Nawrocki.

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Prezydent Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki · fot. Mikołaj Bujak - KPRP

Wczoraj rząd Donalda Tuska podjął próbę przejęcia kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym za pomocą siły. Na teren siedziby TK wszedł oddział policji uzbrojony w pałki i tarcze, a następnie zamknął budynek łańcuchami.

Cała akcja miała miejsce w związku z zawiadomieniem, jakie złożyła w tym zakresie sędzia TK Anna Korwin-Piotrowska. Powołała się ona na niemożność pełnienia funkcji prezesa i wiceprezesa TK odpowiednio przez Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego, a następnie przejęła – a zdaniem wielu prawników uzurpowała – tymczasowe kierowanie TK.

W reakcji na te zdarzenia przed siedzibą TK zaczęły zbierać się demonstracje, w tym z udziałem licznym prawicowych polityków. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się odwołać zaplanowaną przez siebie wizytę w Senegalu i zawrócić prezydencki samolot z powrotem do kraju.

Po kilku godzinach prezydent dotarł do Polski, a następnie spotkał się z Święczkowskim, z I prezesem SN Zbigniewem Kapińskim. Później prezydent dostał się do siedziby TK, w trakcie czego doszło do przepychanek. 

Po wyjściu z siedziby Trybunału oświadczenie głowy państwa wygłosił prezydencki minister Paweł Szefernaker. 

„Tej nocy doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa. Odbyłem konsultacje z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, który również nie uznaje za legalne działań podejmowanych przez osoby uzurpujące sobie władzę w TK” – głosi oświadczenie Nawrockiego. 

„Wzywam do przywrócenia porządku prawnego i opuszczenia terenu Trybunału przez siły przymusu skierowane na miejsce przez rząd. Do Trybunału Konstytucyjnego umożliwiłem wejście legalnie urzędującego wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego sędziego Bartłomieja Sochańskiego” – głosi dalej oświadczenie. 

„W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej na dziś zwołuję pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych w celu doprowadzenia do stabilizacji sytuacji politycznej i przywrócenia porządku konstytucyjnego” – czytamy. 

„Dziękuję wszystkim, którzy są pod Trybunałem Konstytucyjnym, stając w obronie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” – dodał Nawrocki.

Źródło: fronda.pl

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