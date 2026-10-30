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Tusk siłowo przejmuje TK. Żurek: chcemy postawić Święczkowskiemu zarzuty karne

Rząd Donalda Tuska dokonuje siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. Do siedziby TK weszli uzbrojeni w tarcze i pałki policjanci. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że złożony został wniosek o uchylenie immunitetu prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego w celu postawienia im zarzutów karnych.

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Waldemar Żurek w trakcie powołania na ministra sprawiedliwości
Waldemar Żurek w trakcie powołania na ministra sprawiedliwości · fot. Przemysław Keler - KPRP

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o skierowaniu do TK pięciu wniosków o uchylenie immunitetu. Cztery z nich dotyczą prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, zaś jeden z nich dotyczy wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

„Wnioski są bardzo obszerne – liczą łącznie 224 strony” – napisał Żurek na platformie X. 

Żurek podał także, że do TK trafiło również 50 tomów akt dotyczących przestępstw wskazanych we wnioskach. Dokumenty te zostały przekazane najstarszej stażem sędzi TK Annie Korwin-Piotrowskiej. 

Dalsze informacje w tej sprawie będą podawane – według Żurka – bezpośrednio za pośrednictwem Trybunału Konstytucyjnego. 

Wnioski o uchylenie immunitetów mają umożliwić pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności karnej. Na tym etapie prokurator generalny nie przedstawił szczegółów dotyczących zarzutów objętych poszczególnymi wnioskami.

Dzisiaj po południu do siedziby Trybunału Konstytucyjnego weszli funkcjonariusze Policji. Pierwsza informację tę podała Telewizja Republika, a wkrótce doniesienia te potwierdziły Komenda Główna Policji i Komenda Stołeczna Policji.

Z oficjalnych komunikatów wynikać ma, że funkcjonariusze nie znajdują się w budynku Trybunału Konstytucyjnego, lecz wykonują „czynności ustawowe” w obrębie siedziby sądu.

Wkrótce w Internecie pojawiły się nagrania pokazujące uzbrojony w pałki i tarcze oddział policji, przypominający do złudzenia oddział ZOMO.

Chwilę potem na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja „w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego na podstawie art. 130 ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych”. W odpowiedzi na to na profilu Trybunału Konstytucyjnego na platformie X pojawiła się informacja o bezprawnym przejęciu strony internetowej polskiego sądu konstytucyjnego.

Źródło: fronda.pl

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