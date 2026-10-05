Alarm IMGW przed gęstą mgłą dla ośmiu województw

Ostrzeżeniami objęto województwa podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie, śląskie i opolskie, a także południowe części województw lubelskiego, mazowieckiego oraz dolnośląskiego.

Mgła może mocno ograniczyć widzialność

„Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m” – informuje IMGW.

Ostrzeżenia mają obowiązywać od godz. 22 w poniedziałek, 5 października, do godz. 9 we wtorek, 6 października.

Alert pierwszego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować utrudnienia, a w niektórych sytuacjach również zagrożenie dla zdrowia i życia. Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy – przy gęstej mgle widoczność na drogach może bardzo szybko się pogarszać.

IMGW w prognozie na cały tydzień wskazuje, że mgły będą pojawiały się nocami i w godzinach porannych również w kolejnych dniach.