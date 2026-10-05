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Alarm IMGW przed gęstą mgłą dla ośmiu województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą. Alerty obejmują osiem województw na południu Polski i będą obowiązywać od poniedziałkowego wieczoru do wtorkowego poranka.

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Mgła, droga
Mgła, droga · fot. via Pixabay.com

Ostrzeżeniami objęto województwa podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie, śląskie i opolskie, a także południowe części województw lubelskiego, mazowieckiego oraz dolnośląskiego.

Mgła może mocno ograniczyć widzialność

„Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m” – informuje IMGW.

Ostrzeżenia mają obowiązywać od godz. 22 w poniedziałek, 5 października, do godz. 9 we wtorek, 6 października.

Alert pierwszego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować utrudnienia, a w niektórych sytuacjach również zagrożenie dla zdrowia i życia. Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy – przy gęstej mgle widoczność na drogach może bardzo szybko się pogarszać.

IMGW w prognozie na cały tydzień wskazuje, że mgły będą pojawiały się nocami i w godzinach porannych również w kolejnych dniach.

Źródło: mp/IMGW, PAP, Fronda.pl

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