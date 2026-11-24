W nocy z czwartku na piątek w trzech polskich miejscowościach spadły rosyjskie rakiety. W programie „Gość Wydarzeń” na antenie Polsat News red. Magda Sakowska pytała dziś wiceszefa MON Pawła Zalewskiego o reakcję polskiego wojska, które ostatecznie nie zdecydowało się zestrzelić wrogich obiektów.

– „Czy polska strona była pewna, że spadną tam, gdzie nie ma ludzi? Czy jest tak, jak mówi poseł Czarnek, że to tylko szczęście, że nikomu nic się nie stało?”

– pytała dziennikarka.

W odpowiedzi wiceminister przyznał, iż „natura pocisku manewrującego jest taka, że jego końcowa trajektoria lotu nie jest przesądzona, bo on może zmienić tę trajektorię”.

– „Możemy obliczyć, gdzie spadnie pocisk, gdzie uderzy pocisk balistyczny, no bo balistyka po prostu na to wskazuje”

– wskazał.

– „W związku z tym, jeżeli ktoś mówi, że był pewien, iż pocisk manewrujący uderzy w takie albo inne miejsce, no to myślę, że nie do końca mógł być pewien”

– dodał.

Jednocześnie wiceminister zapewnił, że obrona powietrzna „kontrolowała lot tych rakiet”.

– „Mieliśmy je na radarze, wiedzieliśmy gdzie lecą, w którą stronę”

– powiedział.

„Gdyby była lepsza pogoda…”

Dlaczego ostatecznie rakiet nie zestrzelono? Zalewski mówił o „standardach natowskich, które wymuszają wizualizację celu”.

– „Gdyby rzeczywiście była lepsza pogoda, albo gdyby w NATO były nasze polskie procedury, te obiekty byłyby zniszczone”

– stwierdził.

Zapewnił też, iż Polska sygnalizowała sojusznikom, „że w związku z eskalacją wrogich działań, prowokacyjnych działań Rosji, musimy zmienić procedury”.

– „Zmiana tego nie jest prosta. Niemniej przedstawiliśmy taki właśnie punkt widzenia, że z punktu widzenia skuteczności działania lotnictwa na naszym terenie, na terenie flanki wschodniej, taka zmiana dokonana być powinna”

– oświadczył.

„Gdyby to były nasze F-y, zestrzeliłyby”

W nocy z czwartku na piątek, w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, wielogodzinną operację w powietrzu prowadziły myśliwce JAS Gripen Szwedzkich Sił Zbrojnych.

– „Jak to byłby nasz samolot, to by to zestrzelił?”

– dopytywała red. Sakowska.

– „Tak, gdyby to był nasz samolot. Nasze samoloty miały po prostu przydzielony inny obszar kontroli naszego terytorium. Gdyby zamiast Gripenów były nasze F-y, zestrzeliłyby te obiekty”

– powiedział wiceszef MON.