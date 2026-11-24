Publiczny konflikt pomiędzy znanym w mediach jako „Ksiądz z Osiedla” ks. Rafałem Główczyńskim SDS a władzami polskiej prowincji salwatorianów rozpoczął się pod koniec października, po publikacji komunikatu na temat przeniesienia duchownego z okolicy Warszawy do Trzebnicy. W komunikacie salwatorianie poinformowali, że miejsce pracy ks. Główczyński miał zmienić już w lipcu, kiedy to zwyczajowo odbywają się zmiany personalne w zakonie. Zgodnie z komunikatem, władze zgodziły się jednak, by duchowny pozostał w dotychczasowym miejscu do końca października. Pojawiły się też zastrzeżenia co do planów zakupu przez niego barki i domu rekolekcyjnego na Maderze. Komunikat bardzo nie spodobał się samemu zainteresowanemu. Ks. Główczyński opublikował na Facebooku wulgarny wpis, w którym oskarżył przełożonych o mijanie się z prawdą.

Zakonnik łamie zakaz

Ostatecznie władze zgromadzenia nałożyły na 40-letniego kapłana zakaz prowadzenia mediów społecznościowych, występowania w mediach oraz organizowania zbiórek charytatywnych. 19 listopada na profilu ks. Główczyńskiego na Facebooku pojawił się jednak nowy wpis. Przepraszajac za swoje wulgarne słowa, ks. Główczyński zaprezentował swój punkt widzenia na konflikt z przełożonymi. Stwierdził, że łamie nałożony na niego zakaz, „bo ludzie pytają, a przełożeni wyłączyli telefon i nie odpisują na maile...”.

– „Zostanę przykładnie ukarany albo ktoś/coś wpłynie na moich przełożonych i w końcu bez uprzedzeń z sobą porozmawiamy, przeprosimy wszystkich za zgorszenie i zaczniemy na nowo. Moim marzeniem jest pomagać zbliżać młodzież do Boga, stworzyć dostępny dla Wszystkich program formacyjny, otwierać więcej miejsc bez cennika, postawić barkę na Wiśle, która stałaby się prawdziwą arką dla osób, które potrzebują pomocy, organizować akcje charytatywne, potancowki dla seniorów i wiele innych... Ale nie zrobię nic, jeżeli serca przełożonych pozostaną zamknięte....”

– napisał.

Prowincjał przypomina o ślubach zakonnych i prawie kościelnym

O spór z popularnym księdzem i złamanie przez niego nałożonego przez przełożonych zakazu „Gazeta Wyborcza” zapytała prowincjała polskich salwatorianów.

– „Przełożeni mieli wiedzę na temat różnego rodzaju pomysłów ks. Rafała Główczyńskiego SDS, także zakupu barki i „domu rekolekcyjnego" na Maderze. Wielokrotnie wyrażali jednak stanowisko, że samo wysłuchanie czy przyjęcie do wiadomości jego projektów, nie oznacza formalnej zgody na takie działania”

– wyjaśnił ks. Józef Figiel.

Podkreślił, że ks. Główczyński otrzymał „wyraźny zakaz” dot. planów związanych z barką i domem na Maderze. Co do przenosin ks. Główczyńskiego przypomniał, iż zmiana miejsca pracy jest normalnym trybem funkcjonowania każdego zakonnika.

– „Ks. Rafał Główczyński ma cały czas możliwość bezpośredniego kontaktu ze mną i członkami Rady Prowincjalnej poprzez rozmowy osobiste, telefoniczne lub wiadomości tekstowe (SMS, e-mail)”

– zapewnił, odpowiadając na zarzuty ks. Główczyńskiego.

Przypomniał o składanych przez zakonnika ślubach.

– „Każdy zakonnik, także ks. Rafał Główczyński, składając profesję zakonną, zobowiązuje się do przestrzegania trzech ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa”

– wskazał

Wynika z tego obowiązek przestrzegania prawa zgromadzenia.

– „Nie przestrzegając nałożonych na zakonnika zobowiązań, nakazów lub zakazów, naraża się na kroki dyscyplinarne, które są zawarte zarówno w Kodeksie prawa kanonicznego, jak i w prawie własnym instytutu zakonnego”

– podkreślił ks. Figiel.