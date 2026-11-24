Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Polska naruszyła art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w odniesieniu do jednego ze skarżących w sprawie dot. imigrantów próbujących przedostać się na teren Polski z Białorusi w latach 2021-22 roku. Wskazany artykuł dotyczy zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania. ETPCz zaznaczył, że choć samo wydalenie obywatela obcego państwa do kraju dopuszczającego się instrumentalnego wykorzystywania migracji nie jest jeszcze naruszeniem art. 3, to władze mają obowiązek zidentyfikować osoby narażone na ryzyko złego traktowania oraz osoby mające podstawy do twierdzenia, że takie wydalenie naraża je za zagrożenie życia albo złego traktowania. Jeden ze skarżących miał być taką właśnie osobą.

„Europa i jej instytucje pogrążają się w szaleństwie”

Za pośrednictwem mediów społecznościowych szokujący wyrok, odnoszący się do celowej próby destabilizowania Europy w przeddzień rosyjskiej napaści na Ukrainę, skomentował prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– „Ostatnie orzeczenie ETPCz, z którego ma wynikać, iż Polska rzekomo naruszyła konwencję rzymską, broniąc swojego terytorium przed nielegalnymi migrantami zwożonymi przez Putina i Łukaszenkę na naszą wschodnią granicę w 2021 i 2022 roku, potwierdza jedno: Polska musi mieć swój niezależny Trybunał Konstytucyjny, odporny na naciski brukselskich elit. To sprawa naszego bezpieczeństwa i suwerenności”

– stwierdził polityk.

W kontekście oburzających żądań kierowanych przez nielegalnych imigrantów, prezes PiS przypomniał o zamordowanym na granicy polskim żołnierzu.

– „ETPCz w orzeczeniu nakazał wypłatę nielegalnym migrantom 25 000 euro tytułem "zadośćuczynienia". Czy migrant, zabójca żołnierza Wojska Polskiego, śp. sierżanta M. Sitka, także ma otrzymać takie zadośćuczynienie? Europa i jej instytucje pogrążają się w szaleństwie, co ostatecznie doprowadzi do ich upadku”

– ocenił.