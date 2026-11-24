Alerty trafiły do mieszkańców powiatów: włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmińskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego zamojskiego, tomaszowskiego i biłgorajskiego oraz miast Chełm i Zamość.

– „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów”

– poinformowano.

O godz. 16:19 przekazano, iż zagrożenie ustało.

– „UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski”

– napisano w komunikacie.

Rosyjski dron nad Polską

Ostatniej nocy doszło do krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski statek bezzałogowy. Rano natomiast odbyło się posiedzenie Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego, poświęcone bezpieczeństwu polskiej przestrzeni powietrznej. W ub. tygodniu w trzech polskich miejscowościach spadły rosyjskie rakiety, wystrzelone w czasie ataku na Ukrainę. W ocenie rządzących nie był to przypadek, a celowa prowokacja.