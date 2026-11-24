Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Czeremsze, współdziałając z funkcjonariuszami Wydziału Zabezpieczenia Działań Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Łodzi, działając na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej w Bielsku Podlaskim, zatrzymali w Szczecinie obywatelkę Polski. 34-latka usłyszała zarzuty organizowania nielegalnego przekraczania granicy. Dobrowolnie poddała się karze zaproponowanej przez prokuratora - 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.

Przedmiotowe zatrzymanie jest efektem wielomiesięcznego śledztwa, prowadzonego przez Straż Graniczną i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową w Bielsku Podlaskim. W ramach prowadzonych działań jest rozpracowywana zorganizowana grupa przestępcza, zajmująca się przemytem ludzi z terytorium Białorusi do Polski i dalej do krajów Europy Zachodniej. Realizowane dotychczas czynności w tej sprawie pozwoliły objąć zarzutami łącznie 24 osoby zaangażowane w przedmiotowy proceder, w tym obywatela Mołdawii - jednego z głównych organizatorów, zatrzymanego w 2025 r. na terytorium Ukrainy, podczas próby przekroczenia granicy.