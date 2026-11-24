W Domu Polskim w Buenos Aires Karol Nawrocki odsłonił tablicę upamiętniającą stulecie Związku Polaków w Argentynie. Później, podczas uroczystości w Palacio Paz, wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla relacji polsko-argentyńskich oraz przekazał biało-czerwone flagi przedstawicielom organizacji polonijnych.

„Te ślady polskości zapisane są w całej Argentynie”

Prezydent przypomniał, że kolejne fale Polaków docierały do Argentyny od XIX wieku – byli wśród nich uczestnicy walk niepodległościowych, emigranci ekonomiczni, a po II wojnie światowej także ludzie, którzy nie chcieli wracać do Polski podporządkowanej komunistom. Historię tych migracji potwierdzają również materiały IPN.

– Te ślady polskości dzięki Wam i naszej tożsamości zapisane są w całej Argentynie – mówił Nawrocki do przedstawicieli Polonii.

Podkreślał, że zachowanie polskiej tożsamości opiera się przede wszystkim na rodzinie, języku, kulturze i pamięci historycznej.

– Wasze życie wypełnione jest służbą ojczyźnie, Rzeczypospolitej Polskiej, tu w Argentynie wokół tych kilku filarów: rodziny, kultury, historii, języka i wartości – powiedział prezydent.

Argentyńska Polonia należy do największych społeczności polskiego pochodzenia w Ameryce Łacińskiej. Według informacji przedstawionych w Sejmie szacunki wahają się od około 120 tys. do nawet 500 tys. osób, a większość organizacji polonijnych skupia Związek Polaków w Argentynie.

Po Polonii – rozmowy z Javierem Mileiem

Spotkanie z rodakami było pierwszym punktem oficjalnej wizyty prezydenta. We wtorek Karol Nawrocki ma zostać przyjęty w Casa Rosada przez prezydenta Argentyny Javiera Mileia. Rozmowy mają dotyczyć m.in. gospodarki, bezpieczeństwa energetycznego oraz polskich zabiegów o silniejszą obecność w pracach G20.

To pierwsza od 31 lat oficjalna wizyta polskiego prezydenta w Argentynie. Poprzednio, w 1995 roku, kraj ten odwiedził Lech Wałęsa.

– Trzeba zabiegać o Argentynę. Polska ma tutaj swoje priorytety – podkreślał przed wizytą szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Po Argentynie Karol Nawrocki uda się do Chile, gdzie również spotka się z przedstawicielami miejscowej Polonii.