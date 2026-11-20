NBP wysłał 20 listopada dwa odrębne pisma. Powodem są sprzeczne dokumenty, które bank otrzymał od dwóch stron konfliktu o kierowanie Trybunałem.

Święczkowski 2 listopada wskazał osoby uprawnione do reprezentowania TK w relacjach z bankiem, a później podtrzymał swoje stanowisko, powołując się m.in. na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego. Z kolei dokumenty złożone przez Annę Korwin-Piotrowską wskazywały inną reprezentację Trybunału.

Bank centralny chce, aby spór został przecięty przez sąd.

– Proszę o niezwłoczne wystąpienie do właściwego sądu z powództwem o ustalenie wraz z wnioskiem o udzielenie stosownego zabezpieczenia oraz poinformowanie NBP o podjętych w sprawie działaniach nie później niż do dnia 27 listopada 2026 r. – napisano w pismach skierowanych do obu stron.

NBP już 16 listopada wstrzymał realizację wszystkich zleceń płatniczych dotyczących rachunków TK. Rzecznik banku Maciej Antes wyjaśniał wówczas, że oznacza to blokadę przelewów niezależnie od tego, kto próbuje je zlecić.

Decyzja ma wymierne skutki dla funkcjonowania Trybunału. Anna Korwin-Piotrowska mówiła Radiu ZET, że TK nie jest w stanie regulować części bieżących zobowiązań, w tym płatności za usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne.

NBP podkreśla, że nie jest organem powołanym do rozstrzygania ustrojowego konfliktu wokół kierownictwa TK. Z punktu widzenia banku kluczowa jest odpowiedź na znacznie bardziej praktyczne pytanie: kto zgodnie z prawem może wydawać dyspozycje dotyczące pieniędzy Trybunału.

Do czasu sądowego rozstrzygnięcia albo udzielenia zabezpieczenia finansowy pat wokół TK będzie więc trwał.