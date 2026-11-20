Sprawa dotyczy lat 2018–2020. Według UOKiK sieć domagała się od części kontrahentów dodatkowych rabatów już po zrealizowaniu dostaw, choć wcześniej nie były one uzgodnione.

– Cieszy nas, że Sąd Apelacyjny potwierdził nieuczciwą praktykę stosowaną wobec dostawców przez Jeronimo Martins Polska – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Urząd wskazuje, że właściciel Biedronki uzyskał dzięki tym praktykom korzyści przekraczające 600 mln zł. Wiele przypadków dotyczyło dostawców owoców i warzyw.

Początkowo kara przekraczała 723 mln zł, później została obniżona, a obecnie prawomocnie ustalono ją na 170 mln zł. UOKiK zapowiada analizę uzasadnienia wyroku i możliwą skargę kasacyjną.