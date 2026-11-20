W miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim spadł dziś nad ranem niezidentyfikowany dotąd obiekt, najpewniej dron. Maszyna upadła na polu na skraju lasu, zaledwie kilkaset metrów od zabudowań. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
Media o zdarzeniu na Podkarpaciu
Onet donosi jednak, że w czasie nocnego ataku Rosji na Ukrainę w Polsce mógł spaść jeszcze jeden obiekt.
– „Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że obiekty mogą być dwa. Było też bowiem zgłoszenie z Podkarpacia. Tam też trwają poszukiwania. Działają służby i wojsko”
– podał Onet.
Obiekt mógł spaść w okolicy miejscowości Rudnik nad Sanem w powiecie niżańskim.
– „Powiadomione zostały służby i wojsko. Weryfikujemy te informacje. Trwają poszukiwania obiektu. Na razie nie został odnaleziony. Nie mamy też informacji, że miałoby dojść do pożaru”
– przekazała w rozmowie z portalem nadkom. Ewelina Wrona z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
Zastępca burmistrza Rudnika Dariusz Świta przekazał, że w okolicy słyszalny był potężny huk. Wstępnie oceniono, iż do zdarzenia mogło dojść w kompleksie leśnym.
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