Jak poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe, problemy pojawiły się w godzinach porannych. Na miejscu pracują służby techniczne, które próbują przywrócić normalne funkcjonowanie systemu.

– W związku z techniczną awarią urządzeń sterowania ruchem oraz brakiem możliwości przejazdu część pociągów PKP Intercity zostanie skierowana na trasy objazdowe – przekazał przewoźnik w komunikacie.

PKP Intercity ostrzega, że utrudnienia mogą wpływać na punktualność wielu składów przejeżdżających przez Centralną Magistralę Kolejową.

– Prosimy o sprawdzanie aktualnych informacji o kursowaniu pociągów oraz o śledzenie komunikatów na stacjach i w pociągach – zaapelowała spółka.

Zastępca rzecznika prasowego PKP Intercity Mateusz Gdowski przekazał w Polsat News, że sytuacja zaczyna się poprawiać.

– Usterka techniczna systemu sterowania ruchem występuje od godzin porannych. Pracują służby i wydaje nam się, że zbliżamy się do rozwiązania tego problemu – powiedział.

Wyjaśnił też, że awaria dotyczy systemu odpowiadającego za bezpieczne prowadzenie ruchu po poszczególnych torach.

– W związku z tym część pociągów została albo skierowana drogą okrężną, albo jest prowadzona po jednym torze – dodał.