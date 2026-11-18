Informacje zebrane przez stołecznych policjantów z Wydziału do Walki z Aktami Terroru i Zabójstw wskazywały na działalność zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie mogli dokonywać napadów metodą „na policjanta” oraz innych przestępstw. Zebrany materiał wskazywał, że grupa działała na terenie całego kraju, a jej członkowie charakteryzowali się wyjątkowo brutalnym sposobem działania. W prowadzonej sprawie policjanci z komendy stołecznej współpracowali z kryminalnymi z komend wojewódzkich w Bydgoszczy, Białymstoku i Radomiu oraz z Biurem Kryminalnym KGP.

Zaangażowanie policjantów oraz ich skuteczność w zbieraniu i analizie informacji na ten temat, a przede wszystkim kilkumiesięczna praca operacyjna pozwoliły na dokładnie rozpoznanie mechanizmu działania grupy oraz określenie roli poszczególnych jej członków. Mężczyźni podając się za funkcjonariuszy, pod pretekstem wykonywania czynności służbowych dostawali się do mieszkań i domów pokrzywdzonych. Aby wzbudzić zaufanie, posługiwali się elementami umundurowania oraz przedmiotami charakterystycznymi dla policyjnego wyposażenia. Wykorzystując zaskoczenie i podszywając się pod policjantów, obezwładniali swoje ofiary, a następnie okradali ich z pieniędzy, biżuterii i innych cennych przedmiotów. Osoby te były zastraszane, krępowane oraz wywożone do lasu. Sprawcy stosowali przemoc i groźby, posługując się przy tym przedmiotem przypominającym broń palną.

Policjanci współpracując z Mazowieckim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie przez kilka miesięcy intensywnie pracowali nad sprawą, dążąc do zebrania dowodów przestępstw. Efektem pracy operacyjnej oraz dochodzeniowo-śledczej było ustalenie członków grupy. Z uwagi na charakter sprawy oraz informacje dotyczące przeszłości zatrzymywanych mężczyzn, do przeprowadzenia realizacji zaangażowano Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Warszawie. 49-letni Robert J. wpadł na terenie hotelu na Mokotowie, a 42-letni Radosław R. oraz 58-letni Piotr S. zostali zatrzymani w warszawskich mieszkaniach.

Policjanci dotarli również do miejsca wykorzystywanego przez sprawców jako magazyn, w którym przechowywali przedmioty wykorzystywane do popełnienia przestępstw. Zabezpieczono tam m.in. kilka kompletów elementów umundurowania i wyposażenia policyjnego, w tym kamizelki taktyczne i kamizelki kuloodporne, kilkanaście tablic rejestracyjnych, atrapy broni, egzemplarz krótkiej broni palnej oraz pojazd, którym poruszali się mężczyźni.

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyźni pierwszego napadu mogli dokonać już w marcu tego roku w miejscowości na terenie województwa podlaskiego. Tam podając się za funkcjonariuszy Policji dostali się na posesję i pod pretekstem zatrzymania właściciela oraz zabezpieczenia mienia, skrępowali go kajdankami, a opaską zaciskową przypięli do rury grzewczej. Następnie okradli mężczyznę z cennych przedmiotów i pieniędzy. Do kolejnych zdarzeń doszło w województwie kujawsko-pomorskim oraz mazowieckim. Sprawcy za każdym razem działali w sposób bezwzględny i brutalny, nie wahając się stosować przemocy nawet wobec starszych osób, o czym przekonała się mieszkanka Warszawy. Kobieta została przewrócona, skrępowana, a potem napastnicy przez wiele godzin używali wobec niej wulgaryzmów, grożąc oblaniem twarzy żrącą substancją. We wrześniu, na terenie podwarszawskiej miejscowości zaskoczyli swoją ofiarę podczas jazdy samochodem. Najpierw zajechali kierowcy drogę, a potem grożąc „bronią’ wyciągnęli go z samochodu i pozbawili wolności. Podczas tego napadu, ich łupem padły pieniądze i przedmioty o wartości kilku milionów złotych. Szacuje się, że łączna wartość mienia skradzionego przez sprawców sięga blisko 14 milionów złotych.

Mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Krajowej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty. Wszyscy są podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Robert S. oraz Radosław R. usłyszeli w sumie osiem zarzutów dot. głównie rozbojów, podszywania się pod funkcjonariuszy Policji, bezprawne pozbawianie wolności oraz posługiwanie się podrobionymi dokumentami. Obaj odpowiedzą za przestępstwa w warunkach recydywy, ponieważ byli już karani za podobne czyny. Piotr S. jest podejrzany o pomocnictwo w rozboju, połączone z podszywaniem się pod funkcjonariusza Policji, w ramach działania zorganizowanej grupy przestępczej. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani przez sąd.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.