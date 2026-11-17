Diagnoza bez objawów

„Pierwsza wiadomość była dla mnie zaskoczeniem. Nie miałem żadnych objawów, czułem się dobrze” – mówił Papież podczas konferencji prasowej na pokładzie samolotu powracającego z Peru. Wyjaśnił, że od wielu lat przechodzi rutynowe, coroczne badania kontrolne. Podczas jednego z nich lekarze zauważyli coś, co początkowo wyglądało jak cień. Dopiero kolejne badania, w tym biopsja, wykazały, że była to zmiana nowotworowa.

Decyzja przed podróżą

Leon XIV przyznał, że chciał odbyć wcześniej zaplanowaną pielgrzymkę do Urugwaju, Argentyny i Peru. Dlatego zdecydował, by nie zwlekać z operacją. „Dzięki łasce Bożej byłem spokojny” – powiedział, dodając: „Poczułem, że trzeba to zrobić, więc powiedziałem: zróbmy to”. Podkreślił swoje zaufanie do lekarzy i opieki medycznej.

„Nowotwór był całkowicie ograniczony do tej części płuca, którą usunięto. Nie ma potrzeby dalszego leczenia z tego powodu” – wyjaśnił Papież. Zastrzegł jednocześnie, że dla zachowania ostrożności powinien nadal uważać i pamiętać o corocznych badaniach kontrolnych.

Pytany o wytrzymałość podczas intensywnej pielgrzymki, przyznał: „Nie jestem jeszcze na 100%, ale czuję się całkiem dobrze”. Dziękował Bogu za siły, a także za modlitwy napływające z całego świata oraz pomoc lekarzy, która pozwoliła mu zrealizować plan podróży.

Nie bać się leczenia

Leon XIV nawiązał również do trudnej sytuacji swojego brata. „Mam brata – to informacja publiczna – który obecnie znajduje się w znacznie trudniejszej sytuacji. Ale również to przeżywamy z wielką ufnością w Panu” – powiedział. Dodał, że może to być także znak dla ludzi, którzy cierpią i odczuwają lęk, co – jak zaznaczył – jest zrozumiałe.

„Trzeba się badać. Profilaktyka jest bardzo ważna. Trzeba dbać o siebie i o swoje zdrowie” – podkreślił. Zwrócił również uwagę, że gdy leczenie jest konieczne, nie należy się nadmiernie obawiać, ale podjąć potrzebne działania. „Dzięki Bogu, w moim przypadku – także dzięki sile modlitwy wielu osób – wszystko przebiegło znakomicie. I jestem tu jako świadek” – dodał.