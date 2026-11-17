Ustawa przewiduje stopniowe uruchamianie systemu od 2028 roku. O pomoc będą mogły ubiegać się osoby w wieku od 18 do 65 lat, które uzyskały co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia. Pierwszeństwo otrzymają osoby wymagające największej pomocy. Od 2030 roku system obejmie również młodzież od 13. roku życia.

Kto skorzysta z nowych przepisów?

Dorośli będą mogli otrzymywać docelowo od 20 do 240 godzin asystencji miesięcznie, natomiast młodzież od 20 do 80 godzin. Maksymalny limit dla dorosłych będzie zwiększany stopniowo: 200 godzin w 2028 roku, 220 w 2029 i 240 od 2030 roku.

„Najważniejsza zasada brzmi: to użytkownik decyduje, w czym i kiedy potrzebuje pomocy” – podkreślono w oficjalnej informacji Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Asystent będzie mógł pomagać m.in. w poruszaniu się, zakupach, codziennych obowiązkach, wizytach lekarskich oraz dotarciu do pracy lub szkoły. Po odpowiednim przeszkoleniu będzie także uprawniony do wykonywania określonych czynności medyczno-pielęgnacyjnych.

Osoba korzystająca ze wsparcia będzie miała możliwość samodzielnego wyboru asystenta. Za organizację usług odpowiadać będą powiaty, które będą mogły współpracować z uprawnionymi organizacjami pozarządowymi.

Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nowe rozwiązania mają poprawić jakość życia około 100 tysięcy osób z niepełnosprawnościami oraz około pół miliona członków ich rodzin.