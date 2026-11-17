Informacje te pojawiają się w momencie, gdy Sojusz wzmacnia swoje zdolności odstraszania, a Rosja kontynuuje agresję na Ukrainę. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że Polska czyni postępy w rozmowach dotyczących programu.

Polscy piloci F-35 mogą otrzymać nowe zadania

Według informacji ujawnionych 17 listopada Polska zabiega o włączenie do programu DCA (Dual Capable Aircraft), umożliwiającego wykorzystanie samolotów sojuszniczych zarówno do misji konwencjonalnych, jak i nuklearnych.

„USA analizują polski wniosek, a rozmowy w tej sprawie przynoszą postępy” – przekazało „Gazecie Wyborczej” źródło w NATO.

W przypadku zgody Waszyngtonu polscy piloci oraz personel techniczny mieliby przejść specjalistyczne szkolenia w Stanach Zjednoczonych. Samoloty zostałyby odpowiednio przygotowane do wykonywania nowych zadań. Według doniesień medialnych cały proces mógłby potrwać około dwóch lat.

Istotnym argumentem Polski w rozmowach z Amerykanami jest zakup 32 myśliwców F-35A. Ten typ samolotu został już certyfikowany przez Stany Zjednoczone do przenoszenia bomb jądrowych B61, choć dopuszczenie konkretnych polskich maszyn i załóg do takich misji wymagałoby odrębnych procedur.

Co istotne, ewentualny udział polskiego lotnictwa w Nuclear Sharing nie oznacza automatycznie rozmieszczenia amerykańskich głowic jądrowych na terytorium naszego kraju. Według ustaleń dziennika broń miałaby pozostać w istniejących magazynach poza Polską.

Co to oznacza dla bezpieczeństwa Polski?

Do najnowszych informacji odniósł się we wtorek minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, przebywający w Brukseli na spotkaniu ministrów obrony państw Unii Europejskiej.

„Polska aspiruje do relacji zarówno Nuclear Sharing, jak i francuskiego parasola nuklearnego” – powiedział szef MON.

Minister ujawnił również, że rozmowy dotyczące uczestnictwa Polski w mechanizmach odstraszania nuklearnego przyniosły już konkretne ustalenia.

„Ja osobiście składałem taką deklarację zaangażowania Polski w oba programy i na szczycie w Ankarze już pewne ustalenia zostały podjęte” – zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Nie chciał jednak ujawniać szczegółów negocjacji.

„Efekty są bardzo dobre akurat dla Polski, ale to wymaga już największej dyskrecji” – podkreślił.

Nuclear Sharing jest jednym z filarów natowskiej polityki odstraszania nuklearnego. W jego ramach Stany Zjednoczone utrzymują broń jądrową w Europie, zachowując nad nią kontrolę, natomiast wybrani sojusznicy udostępniają samoloty, infrastrukturę oraz wyszkolone załogi.

Amerykańskie bomby jądrowe znajdują się obecnie m.in. w Niemczech, Belgii, Holandii, Włoszech i Turcji.

Dla Polski udział w programie DCA oznaczałby wejście do węższego grona państw NATO posiadających zdolność wykonywania misji nuklearnych z wykorzystaniem amerykańskiego uzbrojenia. Byłby to istotny element rozbudowy zdolności odstraszania na wschodniej flance Sojuszu, szczególnie wobec rosnącego znaczenia rosyjskiego arsenału jądrowego w polityce bezpieczeństwa Kremla.

Na obecnym etapie nie ogłoszono jednak formalnej decyzji o przyjęciu Polski do programu ani porozumienia dotyczącego rozmieszczenia amerykańskich bomb atomowych w naszym kraju.