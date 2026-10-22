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NATO

NATO otwiera Ukrainie nową drogę do zakupów broni

Ukraina zyska dostęp do systemu zamówień wojskowych NATO. Dzięki nowemu porozumieniu Kijów będzie mógł kupować broń, amunicję i wyposażenie za pośrednictwem Agencji Wsparcia i Zamówień NATO (NSPA).

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Bateria Patriot, Zdjęcie ilustracyjne
Bateria Patriot, Zdjęcie ilustracyjne · fot. Screenshot - YouTube (Radio Sochaczew)

Jak podają media, rozwiązanie ma przyspieszyć dostawy i obniżyć ich koszty. Informację przekazał w czwartek 22 października brytyjski „Financial Times”.

Porozumienie umożliwi Ukrainie korzystanie z rozbudowanej sieci dostawców współpracujących z Sojuszem Północnoatlantyckim. Dotychczas Kijów w znacznym stopniu opierał zakupy uzbrojenia na indywidualnych umowach z poszczególnymi państwami.

– Zapewnia to Ukrainie możliwość korzystania z bardziej uporządkowanego systemu, który pozwoli wykorzystać szeroki zakres naszych możliwości: wiedzę specjalistyczną w zakresie zamówień, usługi wsparcia oraz dostęp do istniejącej bazy przemysłowej – powiedziała „Financial Times” Jacqueline Borsboom, dyrektor ds. wsparcia operacyjnego NSPA.

Szybsze dostawy i niższe ceny

Przedstawicielka agencji podkreśliła, że wykorzystanie wspólnego systemu zamówień powinno przynieść również oszczędności.

– Pojawią się korzyści skali – zaznaczyła Borsboom.

Nowe rozwiązanie ma umożliwić Ukrainie zakup zarówno uzbrojenia i amunicji, jak również wyposażenia wojskowego, w tym mundurów.

Szefowa ukraińskiej misji przy NATO Alona Hetmanczuk wyraziła nadzieję, że porozumienie zapewni Kijowowi „szerszy dostęp” do sieci dostaw Sojuszu i stanie się „ważną bramą do ekosystemu przemysłu obronnego NATO”.

Jak przypomina „Kyiv Post”, już w kwietniu ukraińskim producentom uzbrojenia umożliwiono udział w przetargach organizowanych przez NSPA.

Nowe porozumienie nie oznacza jednak automatycznego przekazywania Ukrainie bezpłatnego uzbrojenia. Chodzi o otwarcie dodatkowego kanału zakupowego, który może pozwolić ukraińskiej armii szybciej i taniej pozyskiwać potrzebny sprzęt.

Źródło: mp/Financial Times, Reuters, Kyiv Post, Fronda.pl

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