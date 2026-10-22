Polska w światowej sieci medycznej AI

Jak podano, Polska może zostać drugim po Portugalii państwem Unii Europejskiej należącym do tej sieci. Pojawia się jednak zasadnicze pytanie: kto poniesie odpowiedzialność, jeżeli algorytm popełni błąd w diagnozie pacjenta?

O podpisaniu porozumienia poinformował w czwartek 22 października Reuters. Polska zadeklarowała zamiar przystąpienia do Global Regulatory Network (GRN), zrzeszającej instytucje odpowiedzialne za nadzór nad medyczną sztuczną inteligencją.

Do sieci należą już między innymi Wielka Brytania, Portugalia, Indie, Brazylia i Singapur.

– Chcemy nie tylko wdrażać nowe technologie, ale także budować zaufanie do nich i aktywnie uczestniczyć w międzynarodowej współpracy dotyczącej ich bezpiecznego wykorzystania – powiedział wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.

AI pod nadzorem

Uczestnicy sieci GRN mogą korzystać z informacji o systemach sztucznej inteligencji ocenionych przez instytucje regulacyjne. Otrzymują również dostęp do mechanizmu ostrzegania o niebezpiecznych zdarzeniach związanych z wykorzystywaniem AI w medycynie.

Szef HealthAI Ricardo Baptista Leite przekonuje, że polska deklaracja stanowi ważny krok w międzynarodowej współpracy.

– Wyrażony przez polski rząd zamiar przystąpienia do Global Regulatory Network odzwierciedla przyszłościowe podejście do współpracy międzynarodowej – podkreślił.

Zaznaczył również, że rozwój sztucznej inteligencji powinien przekładać się na poprawę zdrowia pacjentów.

Nie oznacza to jednak, że Polska została już pełnoprawnym członkiem sieci.

– Nie ma ustalonego terminu ewentualnego przystąpienia Polski – przekazał Reutersowi rzecznik HealthAI.

Podpisane porozumienie przewiduje na razie roczną współpracę przygotowawczą.

Rozwój sztucznej inteligencji może przyspieszyć analizowanie badań, wykrywanie chorób i wspomaganie decyzji lekarzy. Jednocześnie błędne wskazania algorytmów mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjentów.

Kluczową kwestią pozostaje więc nie tylko kontrolowanie technologii, ale również jasne określenie odpowiedzialności lekarzy, placówek medycznych i producentów oprogramowania. Samo przystąpienie do międzynarodowej sieci nadzorczej nie rozstrzyga tych problemów.