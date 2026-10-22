Do zdarzenia doszło w środę, późnym popołudniem 21 października. Służba dyżurna Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach otrzymała informację od dyżurnego lotniska o konieczności interwencji na pokładzie samolotu rejsowego do Oslo.

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy Zespołu Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Z relacji załogi wynikało, że 32-letni obywatel Polski, mieszkaniec Gdańska, nie wykonywał poleceń personelu pokładowego i zachowywał się agresywnie. Sytuacja była na tyle poważna, że kapitan podjął decyzję o przerwaniu procedury startu i zawróceniu samolotu na płytę postojową lotniska.

Po przybyciu funkcjonariuszy Straży Granicznej pasażer podporządkował się wydanym poleceniom, dlatego nie było konieczności stosowania wobec niego środków przymusu bezpośredniego. Po sporządzeniu przez załogę samolotu pisemnego raportu dotyczącego zdarzenia, mężczyzna został przewieziony do pomieszczeń służbowych Straży Granicznej, gdzie przeprowadzono wobec niego dalsze czynności służbowe.

Pasażer został wycofany z rejsu i ukarany mandatem karnym na podstawie art. 210 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo lotnicze. Na tym konsekwencje mogą się nie zakończyć. Nieodpowiedzialne zachowanie pasażera może wiązać się również z roszczeniami odszkodowawczymi ze strony przewoźnika lub innych osób, które poniosły straty w związku z zakłóceniem lotu.