Jak wiemy, X jest platformą która jest wolna od cenzury. Gawkowski przestrzegał:
„Uważajcie, co czytacie na platformie X. To jest kłamliwa, bezczelna platforma, która nie chce współpracować z państwem. Uważa, że wszystko wolno”.
Stwierdził, że jej przedstawiciele nie znaleźli nawet czasu na to, aby przyjść i porozmawiać:
„[…] o tym, jakie szkody Polakom wyrządza”.
Mało tego – Gawkowski zapowiedział, że Polska ma moc, aby wyłączyć jakąś platformę jeśli ta okaże się „zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa” czy „demokracji”. Podkreślił:
„Polska może to zrobić”.
Zaprzeczał też, jakoby miałoby to stanowić złamanie unijnych przepisów i przekonywał, że „Polska ma prawo się bronić”. Polityk przekonywał, że nie obawia się, że Elon Musk wyłączy mu konto na X. Stwierdził też:
„W polityce są granice kompromisów. Dla mnie granicą kompromisu jest bezpieczeństwo obywateli i bezpieczeństwo dzieci”
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