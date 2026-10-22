Jak wiemy, X jest platformą która jest wolna od cenzury. Gawkowski przestrzegał:

„Uważajcie, co czytacie na platformie X. To jest kłamliwa, bezczelna platforma, która nie chce współpracować z państwem. Uważa, że wszystko wolno”.

Stwierdził, że jej przedstawiciele nie znaleźli nawet czasu na to, aby przyjść i porozmawiać:

„[…] o tym, jakie szkody Polakom wyrządza”.

Mało tego – Gawkowski zapowiedział, że Polska ma moc, aby wyłączyć jakąś platformę jeśli ta okaże się „zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa” czy „demokracji”. Podkreślił:

„Polska może to zrobić”.

Zaprzeczał też, jakoby miałoby to stanowić złamanie unijnych przepisów i przekonywał, że „Polska ma prawo się bronić”. Polityk przekonywał, że nie obawia się, że Elon Musk wyłączy mu konto na X. Stwierdził też: