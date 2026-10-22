Wspomniane badanie przeprowadził na zlecenie „Super Expressu” Instytut Badań Pollster. Najwięcej głosów otrzymał rzecz jasna prezydent Karol Nawrocki.

Przewaga głowy państwa nad resztą stawki jest ogromna. Prezydenta Karola Nawrockiego wskazało aż 38 proc. badanych. Drugie miejsce zajął obóz rządzący, który uzyskał dokładnie dwa razy mniej wskazań – 19 proc. Dokładnie taki sam był wynik jeśli chodzi o odpowiedzi „nie wiem/nie mam zdania”.

Według 13 proc. badanych zarówno rząd, jak i prezydent dbają o relacje z USA równie dobrze, a 11 proc. jest zdania, że tak samo źle. 5 proc. wskazań uzyskał z kolei Sławomir Mentzen.

Sondaż przeprowadzony został w dniach 6-7 października.