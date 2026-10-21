Donald Trump a interesy Polski. Oto, co sądzą Polacy

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej” aż 36,9 proc. respondentów odpowiedziało jednoznacznie, że polityka Trumpa nie służy Polsce. 29,6 proc. twierdzi, że „raczej” jej nie służy. Głosy negatywne stanowią więc aż 66,5 proc.

Zaledwie 15 proc. badanych odpowiedziało, że polityka prezydenta USA jest dla Polski „raczej korzystna”, a tylko 4,4 proc. twierdzi, że jest ona „zdecydowanie korzystna”. 14,1 proc. respondentów nie ma zdania.

Sprawdzono również, jak ocena polityki Donalda Trumpa oraz jej wpływu na Polskę wygląda w kontekście preferencji politycznych. Okazuje się, że wśród wyborców ugrupowań rządzących negatywnie o polityce Trumpa wypowiada się aż 87,2 proc. badanych. Jeśli chodzi o głosujących na opozycję, taką opinię prezentuje 49 proc. osób. Wśród niegłosujących lub niezdecydowanych negatywne oceny stanowią 71,3 proc.

W badaniu wzięto też pod uwagę to, jak dane osoby głosowały w wyborach prezydenckich. Jeśli chodzi o głosujących na Karola Nawrockiego, politykę Trumpa pozytywnie ocenia 45,8 proc., a 37,2 proc. negatywnie. Wśród wyborców Rafała Trzaskowskiego negatywne oceny stanowią 82,6 proc., a pozytywne 6,4. W przypadku głosujących na Sławomira Mentzena, negatywnie politykę Donalda Trumpa ocenia 85,1 proc. badanych, a tylko 12,6 proc. jest przeciwnego zdania. W przypadku wyborców Grzegorza Brauna korzystnie ocenia ją 53,1 proc. a negatywnie 46,9.