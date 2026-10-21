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Ukraina

2027 rokiem UPA we Lwowie. Szef BBN: Gloryfikowanie sprawców zbrodni na Polakach!

Skandaliczna decyzja władz Lwowa – rok 2027 ma być rokiem UPA i Romana Szuchewycza. Na zapowiedź zareagował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

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Bartosz Grodecki
Bartosz Grodecki · fot. Gov.pl via Wikimedia Commons, CC BY 3.0 pl

Jak zaznaczył Bartosz Grodecki we wpisie na x.com:

„Dziś Instytut Pamięci Narodowej przedstawił wyniki prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach  przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. Tego samego dnia Lwowska Rada Obwodowa ogłosiła 2027 rok rokiem UPA i Romana Szuchewycza”.

Podkreślił, że mamy do czynienia z kolejnym przykładem działań godzących w pamięć Polaków. Dodał, że szkodzi to stosunkom dwustronnym. Szef BBN napisał też:

„Zbrodnia Wołyńska pozostaje niezabliźnioną raną w sercach Polaków. Trudno zatem uznać, że władze obwodowe nie przewidywały, jak silne emocje wywoła w Polsce ta decyzja”.

Przypomniał, że Polska nieprzerwanie udziela wsparcia Ukrainie, która walczy z rosyjską agresją, jednak nie może to oznaczać milczenia:

„[…] wobec gloryfikowania sprawców zbrodni na Polakach”.

Podkreślił również:

„Pamięć ofiar nie jest i nie będzie przedmiotem politycznych kalkulacji”.

Źródło: x.com

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