Jak zaznaczył Bartosz Grodecki we wpisie na x.com:

„Dziś Instytut Pamięci Narodowej przedstawił wyniki prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. Tego samego dnia Lwowska Rada Obwodowa ogłosiła 2027 rok rokiem UPA i Romana Szuchewycza”.

Podkreślił, że mamy do czynienia z kolejnym przykładem działań godzących w pamięć Polaków. Dodał, że szkodzi to stosunkom dwustronnym. Szef BBN napisał też:

„Zbrodnia Wołyńska pozostaje niezabliźnioną raną w sercach Polaków. Trudno zatem uznać, że władze obwodowe nie przewidywały, jak silne emocje wywoła w Polsce ta decyzja”.

Przypomniał, że Polska nieprzerwanie udziela wsparcia Ukrainie, która walczy z rosyjską agresją, jednak nie może to oznaczać milczenia:

„[…] wobec gloryfikowania sprawców zbrodni na Polakach”.

Podkreślił również: