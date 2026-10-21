O włos od tragedii?! 16-latek miał planować masowe zabójstwo

Policjanci Wydziału Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii z warszawskiej Woli od razu zareagowali na niepokojącą informację dotyczącą 16-latka. Z uzyskanych informacji wynikało, że nieletni podejmował czynności mające stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu polegającego na dokonaniu zabójstwa wielu osób.

Policjanci ustalili miejsce zamieszkania 16-latka i niezwłocznie tam pojechali. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli niebezpieczne przedmioty, które nieletni gromadził w domu w postaci: maczety, noży, kastetu, pałki teleskopowej, przedmiotów przypominających wyglądem broń palną. 16-latek posiadał kamizelkę kuloodporną i miotacz gazu. Na miejscu grupa dochodzeniowo-śledcza przeprowadziła oględziny z udziałem technika kryminalistyki. Cały arsenał niebezpiecznych przedmiotów został zabezpieczony.

16-latek został zatrzymany. Policjanci, po wykonaniu z jego udziałem niezbędnych czynności, doprowadzili go do sądu rodzinnego. Funkcjonariusze przekazali również zgromadzony materiał dowodowy celem wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz o zastosowanie wobec nieletniego środka izolacyjnego.

Decyzją sądu rodzinnego wobec nieletniego został zastosowany środek tymczasowy w postaci umieszczenia na trzy miesiące w okręgowym ośrodku wychowawczym. O jego dalszym losie będzie decydował sąd.