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O włos od tragedii?! 16-latek miał planować masowe zabójstwo

Szybka i skuteczna reakcja policjantów z Wydziału Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii z warszawskiej Woli doprowadziły do zatrzymania nieletniego i zabezpieczenia arsenału niebezpiecznych przedmiotów w jego mieszkaniu. Nieletni jest podejrzewany o przygotowywanie się do zabójstwa. Sprawą zajmuje się sąd rodzinny.

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Policja, radiowóz
Policja, radiowóz · fot. zdj. ilustracyjne via Pixabay

Policjanci Wydziału Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii  z warszawskiej Woli od razu zareagowali na niepokojącą informację dotyczącą 16-latka. Z uzyskanych informacji wynikało, że nieletni podejmował czynności mające stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu polegającego na dokonaniu zabójstwa wielu osób.

Policjanci ustalili miejsce zamieszkania 16-latka i niezwłocznie tam pojechali. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli  niebezpieczne przedmioty, które nieletni gromadził w domu w postaci: maczety, noży, kastetu, pałki teleskopowej, przedmiotów przypominających wyglądem broń palną. 16-latek posiadał kamizelkę kuloodporną i miotacz gazu. Na miejscu grupa dochodzeniowo-śledcza przeprowadziła oględziny z udziałem technika kryminalistyki. Cały arsenał niebezpiecznych przedmiotów został zabezpieczony.

16-latek został zatrzymany. Policjanci, po wykonaniu z jego udziałem niezbędnych czynności, doprowadzili go do sądu rodzinnego. Funkcjonariusze przekazali również zgromadzony materiał dowodowy celem wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz o zastosowanie wobec nieletniego środka izolacyjnego.

Decyzją sądu rodzinnego wobec nieletniego został zastosowany środek tymczasowy w postaci umieszczenia na trzy miesiące w okręgowym ośrodku wychowawczym. O jego dalszym losie będzie decydował sąd.

Źródło: wola.policja.gov.pl

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