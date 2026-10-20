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Przydacz odpowiada na atak Tuska: Najbardziej paskudna postać historii III RP

Mocny wpis Marcina Przydacza. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP odpowiedział na atak Donalda Tuska. Przydacz stwierdził, że obecny premier jest „[…] najbardziej paskudną postacią historii III RP”.

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Donald Tusk / Marcin Przydacz
Donald Tusk / Marcin Przydacz · fot. European People's Party via Flickr, CC BY 4.0 / Gov.pl via WikimediaCommons, CC BY 3.0 pl

Chodzi o nagranie z x.com, w trakcie którego Donald Tusk mówił o zamieszkach we Francji czy kryzysie migracyjnym. Stwierdził, że w Polsce problem ten jest mało widoczny, co przypisywał „naszej pracy”, a nie „szczęściu”, choć w jego ocenie „groźba nad Polską wsiała”. Tu zaatakował PiS, za którego rządów w jego ocenie polityka migracyjna „była katastrofą”. Wskazał na MSZ i pracujących tam Piotra Wawrzyka czy Marcina Przydacza właśnie. Wtedy to – zdaniem Tuska – „kwitł handel wizami”.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP odpowiedział:

„Uprzejmie informuję, że pracując w MSZ odpowiadałem za sprawy polityki wschodniej i bezpieczeństwa. Wtedy gdy rozpoczynała się agresja rosyjska na Ukrainie, wtedy gdy Łukaszenka przypuszczał atak na nasze granice i wtedy kiedy trzeba było twardo reagować na wyzwania bezpieczeństwa. Nie chodziłem z Putinem po molo jak pan Premier, nie szarpałem umocnień granicznych na Podlasiu i nie straszyłem polskiego rządu, jak pan Premier, konsekwencjami, aby ten przyjmował nielegalnych migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Wręcz przeciwnie”.

Dalej dodał, że nie nadzorował nigdy spraw wizowych, a gdy pojawiły się informacje o nieprawidłowościach, od dawna już był Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Napisałteż:

„Wie to Pan Premier i wiedziała to Komisja Śledcza, która nawet nie wezwała mnie przed swoje oblicze. Nigdy w tej sprawie nie wezwała mnie też prokuratura, ani ta spod znaku Bodnara, ani Żurka”.

Skwitował, że premier atakuje go dzisiaj tylko dlatego, że współpracuje on z prezydentem Nawrockim i dlatego „cynicznie oraz świadomie manipuluje i oczernia”. Na koniec podsumował:

„Jest najbardziej paskudną postacią historii III RP. Im szybciej odejdzie w niebyt polityczny, tym szybciej Polacy zaczną zakopywać rowy, które między nami wykopał”

 

 

Źródło: PAP,wpolityce.pl,x.com

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