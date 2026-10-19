Seria zatrzymań cudzoziemców naruszających polskie prawo

Jedną z osób, które już opuściły Polskę jest obywatel Ukrainy, przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej przez Policję wraz z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej do powrotu. Mężczyzna był osobą w kryzysie bezdomności, a jego zachowanie od dłuższego czasu stanowiło poważne i realne zagrożenie zarówno dla niego samego, jak i dla otoczenia. Cudzoziemiec nadużywał alkoholu, także w miejscach publicznych, wywoływał awantury i zakłócał porządek. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że od 2025 roku został ukarany mandatami karnymi aż 59 razy. Ponadto dopuszczał się licznych wykroczeń m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i nie podejmował żadnej pracy. W związku z zagrożeniem, jakie stwarzał dla bezpieczeństwa publicznego został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Kielcach. Po zakończeniu czynności otrzymał decyzję powrotową opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności. Mężczyzna został pod konwojem doprowadzony do przejścia granicznego w Medyce i przekazany stronie ukraińskiej. Dodatkowo nałożono na niego pięcioletni zakaz ponownego wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen.

Kontrole legalności pobytu prowadzone przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Kielcach doprowadziły do zatrzymania na terenie miejscowości Włoszczowa dwóch obywateli Kolumbii. W wyniku weryfikacji dokumentów okazało się, że mężczyźni podjęli w Polsce pracę bez posiadania wymaganych prawem dokumentów, w tym odpowiednich zezwoleń. Wobec obu mężczyzn wszczęto procedury administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących ich do opuszczenia Polski wraz z rocznym zakazem wjazdu do państw obszaru Schengen.

Kolejne zatrzymania to skutek działań realizowanych przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Tarnowie, którzy w rejonie miejscowości Busko-Zdrój kontrolowali obywatela Indii. Podczas weryfikacji w systemach teleinformatycznych okazało się, że cudzoziemiec został wcześniej skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe na karę grzywny, lub karę pozbawienia wolności. W związku z tym Komendant Placówki Straży Granicznej w Tarnowie wydał wobec mężczyzny nakaz opuszczenia Polski w terminie trzydziestu dni, orzekając jednocześnie dwuletni zakaz ponownego wjazdu do Polski i strefy Schengen.

Tego samego dnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zakopanem w miejscowości Chełmiec ujawnili kolejnych, nielegalnie przebywających na terenie naszego kraju cudzoziemców. Pierwszym z nich był obywatel Uzbekistanu, który nie tylko nie posiadał przy sobie żadnego dokumentu uprawniającego go do legalnego wjazdu i pobytu w Polsce, ale okazał się również osobą poszukiwaną. Po sprawdzeniu baz danych wyszło na jaw, że wobec mężczyzny wydano czerwoną notę Interpolu za liczne oszustwa finansowe. Po zakończeniu niezbędnych czynności cudzoziemiec został osadzony w Areszcie Śledczym w Nowym Sączu, gdzie pozostaje do dyspozycji Policji. Podczas tych samych działań w Chełmcu zatrzymano także obywatela Pakistanu, który przebywał w Polsce nielegalnie i wbrew obowiązującym przepisom przekroczył granicę państwową. Otrzymał on decyzję administracyjną nakazującą mu powrót do kraju pochodzenia, połączoną z zakazem ponownego wjazdu do strefy Schengen na okres sześciu miesięcy.