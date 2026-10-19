„Polska nie powtórzy błędów innych europejskich państw, nie będzie też za nie płacić. Twardo bronimy granicy przed nielegalną migracją, mamy własną politykę azylową (nie przyjmujemy wniosków), deportujemy tych, którzy łamią polskie prawo” – napisał na x.com Donald Tusk.

W dalszej części wpisu dodał, że:

„W kwestii bezpieczeństwa będziemy bezwzględni. To usłyszeli ode mnie liderzy Europy w Brukseli”.

Na te zapewnienia zareagował Zbigniew Ziobro:

„Przecież to Ty razem ze swoją panią Angelą Merkel sprowadziliście do Europy armię obcych z Afryki. Przecież to Ty ze swoją europejską partią ludową wspierałeś utopijną politykę multi-kulti. To Ty ze swoimi politykami mówiłeś o ubogacaniu Europy przez hordy obcych kulturowo najeźdźców. To Ty namawiałeś Polaków, żeby nie głosowali w referendum dotyczącym sprowadzenia migrantów. I to Twoja partia głosowała przeciwko budowie muru na granicy z Białorusią”.

Na koniec podsumował krótko:

„Więc teraz niemiecki oszuście nie udawaj bojownika o suwerenność Polski, bo ją już dawno sprzedałeś”.