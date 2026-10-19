"Ks. Popiełuszko szaleje, tyle jest cudów"

- Mordercami są ci, którzy zostali skazani w „procesie toruńskim”. Ks. Jerzy został w niewiarygodnie okrutny sposób zakatowany na śmierć gołą pięścią przez Piotrowskiego i kijem półmetrowym, a następnie uduszony wpychanym do gardła kneblem i samozaciskającą się pętlą – mówił Tomasz Wiścicki - Ksiądz Jerzy zwracał się do tych, którzy nie mogli mówić prawdy (…) Dla mnie historia ks. Jerzego jest niebywałym przykładem działania Opatrzności. Tam nie ma przypadków – podkreślił

- W osobie księdza Jerzego widzę wartość i wielkość kapłaństwa (…) Bez tego kapłaństwa społeczeństwo byłoby bardzo biedne – stwierdził ks. dr Jan Sikorski

Duchowny odniósł się także do licznych cudów, które mają miejsce za wstawiennictwem ks. Popiełuszki:

- Świadectw uzdrowień jest niezwykle dużo, to są setki. Jeden pracownik kurii powiedział mi, „wiesz, ksiądz Jerzy szaleje, tyle jest różnych znaków jego działania teraz w świecie” – mówił ks. Sikorski.