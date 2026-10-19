W komunikacie opublikowanym przez Dowództwo Operacyjne RSZ czytamy:

„Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej”.

Dodano, że zgodnie z procedurami uruchomiono niezbędne siły i środki, które pozostają w dyspozycji Dowództwa:

„Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości”.

Jak czytamy, działania te mają charakter prewencyjny i ukierunkowane są na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️ „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.” Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. https://t.co/kkCqmnhh9E — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 19, 2026