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„Rosyjski atak powietrzny”. Alert RCB dla dwóch województw, poderwano myśliwce

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” – taki komunikat otrzymali dziś rano mieszkańcy województw: lubelskiego i podkarpackiego. O działaniach informuje też Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

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Polski F-16
Polski F-16 · fot. Konflikty.pl za: Wikipedia

W komunikacie opublikowanym przez Dowództwo Operacyjne RSZ czytamy:

„Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej”.

Dodano, że zgodnie z procedurami uruchomiono niezbędne siły i środki, które pozostają w dyspozycji Dowództwa:

„Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości”.

Jak czytamy, działania te mają charakter prewencyjny i ukierunkowane są na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

 

 

 

 

Źródło: x.com

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